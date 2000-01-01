Оптоволоконный кабель: Безек обещает решение до конца года
Крупнейшая телекоммуникационная компания Израиля Безек может завершить многолетний спор с регулятором по поводу развертывания волоконно-оптической сети по всему Израилю до конца 2020 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора корпорации Давида Мизрахи.
Компания не могла договориться с министерством связи по поводу применения оптоволокна по всей стране долгое время. По словам Мизрахи, новый руководитель минсвязи Йоаз Хендель дал понять, что хочет "продвинуться" в этом вопросе.
"Я надеюсь, что теперь дела пойдут быстрее. Мы пытаемся поддерживать определенный уровень оптимизма", – сказал он.
Безек просит министерство позволить компании платить конкурентам за пропуск кабелей через волоконную сеть, чтобы ускорить развертывание при более низких затратах. На прошлой неделе представитель министерства связи заявил, что вскоре издаст директиву о совместном использовании волоконно-оптической инфраструктуры в жилых зданиях, которая будет в равной степени распространяться на все компании.
Оптоволоконные кабели Безек уже проложены почти в 100 тысячах зданий, покрывая таким образом около 60% территории страны. По словам Мизрахи, осталось подключиться к каждому дому, на что потребуется от пяти до шести лет и "миллиарды шекелей" инвестиций.