Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Рост зарплат в Израиле пойдет на спад из-за коронавируса | Фото:21.05 15:33   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса ударит по зарплате в Израиле

Эпидемия коронавируса ударит по росту заработной платы в Израиле, чему способствует значительный рост безработицы. Об этом говорится в докладе Центра исследований социальной политики "Тауб".

Особенно пострадает рабочий класс из-за вероятного сокращения заработной платы на фоне пандемии коронавируса.

Финансовый удар по низшим классам особенно ощутим, учитывая, что в Израиле, в отличие от многих других стран, заработная плата низкооплачиваемых работников фактически повышалась в течение последних нескольких лет.

За последние несколько лет уровень инфляции в Израиле замедлился, поэтому повышение номинальной заработной платы фактически улучшило покупательную способность рабочего класса, утверждают исследователи.

"Несмотря на то, что производительность труда работников росла относительно медленно, изменения цен, и в частности относительное удешевление производственных затрат, привели к повышению заработной платы рабочих, несмотря на отсутствие какого-либо существенного роста производительности труда", - отмечается в докладе.

"Заглядывая в будущее, кризис с коронавирусом переломит эту тенденцию из-за значительного роста безработицы, что приведет к снижению заработной платы."

К концу 2017 года минимальная зарплата увеличилась до 5300 шекелей в месяц.

Исследователи отмечают, что темпы роста ВВП на душу населения в Израиле отставали от темпов роста в других развитых странах, а в период с 2017 по 2019 год он увеличивался в годовом исчислении всего на 1,5%.

По словам исследователей, появление неквалифицированных рабочих в составе рабочей силы способствовало низкому росту ВВП на душу населения.

Массовые инвестиции в здравоохранение и транспорт, ожидаемые в результате кризиса, могут фактически сократить разрыв в государственных капиталовложениях в Израиле по сравнению с другими странами, заявляют ученые.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:29
Коронавирус в тель-авивской школе
16:15
После коронавируса: рост алии на 20%
15:54
Израильтянина обвинили в призывах "линчевать" Нетаниягу
14:49
В Израиле останется до 400 тысяч безработных
14:13
Ученица второго класса из Петах-Тиквы пойдет в новую школу
13:57
Напряженность в коалиции: Нетаниягу и Ганц встретятся
13:42
Хакерской атаке на израильские компании дали оценку
13:11
"Израиль украл у нас фалафель для создания своей истории"
13:02
СМИ: Володин, молодая жена и квартира за полмиллиарда рублей
12:50
Массовое заражение COVID-19: глава района в Адыгее уволился
12:38
Вспышка коронавируса в детском саду в Ришон ле-Цион
12:34
Дележка имущества: Полина Гагарина оставит мужа ни с чем
12:29
Яир Нетаниягу: так выглядит люкс в резиденции премьера  
12:11
Девушки требуют от БАГАЦа чтобы их взяли в Сайерет Маткаль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  