21.05 15:33 MIGnews.com

Эпидемия коронавируса ударит по зарплате в Израиле

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Эпидемия коронавируса ударит по росту заработной платы в Израиле, чему способствует значительный рост безработицы. Об этом говорится в докладе Центра исследований социальной политики "Тауб".Особенно пострадает рабочий класс из-за вероятного сокращения заработной платы на фоне пандемии коронавируса.Финансовый удар по низшим классам особенно ощутим, учитывая, что в Израиле, в отличие от многих других стран, заработная плата низкооплачиваемых работников фактически повышалась в течение последних нескольких лет.За последние несколько лет уровень инфляции в Израиле замедлился, поэтому повышение номинальной заработной платы фактически улучшило покупательную способность рабочего класса, утверждают исследователи."Несмотря на то, что производительность труда работников росла относительно медленно, изменения цен, и в частности относительное удешевление производственных затрат, привели к повышению заработной платы рабочих, несмотря на отсутствие какого-либо существенного роста производительности труда", - отмечается в докладе."Заглядывая в будущее, кризис с коронавирусом переломит эту тенденцию из-за значительного роста безработицы, что приведет к снижению заработной платы."К концу 2017 года минимальная зарплата увеличилась до 5300 шекелей в месяц.Исследователи отмечают, что темпы роста ВВП на душу населения в Израиле отставали от темпов роста в других развитых странах, а в период с 2017 по 2019 год он увеличивался в годовом исчислении всего на 1,5%.По словам исследователей, появление неквалифицированных рабочих в составе рабочей силы способствовало низкому росту ВВП на душу населения.Массовые инвестиции в здравоохранение и транспорт, ожидаемые в результате кризиса, могут фактически сократить разрыв в государственных капиталовложениях в Израиле по сравнению с другими странами, заявляют ученые.