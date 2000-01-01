В Израиле останется до 400 тысяч безработных

Министерство благосостояния Израиля заявило, что на фоне пандемии коронавируса безработными останутся 300-400 тысяч человек. Об этом сообщил представитель министерства во временном финансовом комитете.
Отмечается, что на сегодняшний день из программы помощи в связи с кризисом коронавируса было реализовано 32,6 млрд шекелей. Сумма составляет 38% от общей сумы в 86,8 млрд шекелей.
Налоговое управление отметило, что около 710 000 пособий по безработицы было выплачено 341 000 самозанятых граждан в различных долях на сумму 2,76 млрд шекелей.
С другой стороны, Управление отметило, что в марте-апреле в результате кризиса было потеряно 10 миллиардов шекелей.