21.05 09:05 MIGnews.com

Amazon изменит жизнь израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Гигант розничной торговли он-лайн, компания Amazon сделала официальное заявление о своем приходе на израильский рынок и разослала приглашения израильским продавцам.Израильские поставщики получили от Amazon официальное приглашение на иврите, в котором им предлагается торговать через программы компании. Amazon требует от продавцов поставок в течение пяти дней, и Израиль добавлен в список возможных направлений, по которым рассылаются товары, приобретенные через Amazon.Amazon призывает торговцев “зарегистрироваться сейчас” и воспользоваться возможностями компании для расширения своего бизнеса, с тем, чтобы продавать свои товары клиентам напрямую - в Израиле и за рубежом, а также “улучшить заметность своего товара для потребителей”.Amazon также указывает на то, что отныне неамериканские клиенты смогут покупать товары израильских поставщиков, потому что отныне делается возможной поставка из Израиля в их страны.Amazon сообщает, что те продавцы, которые регистрируются для участия в программе, получат возможность “немедленного участия продаже через сайт”.Нир Зигдон, генеральный директор компании eCommunity, авторизованного поставщика Amazon говорит: “Amazon всегда начинает с того, что поставщики отправляют товары сами. Так было в Австралии, Турции и Индии. Позднее будут открыты склады и центры логистики Amazon”.На израильском рынке приведет к тому, что в Израиле появятся тысячи наименований товаров и продуктов, которые ранее были недоступны для покупки через интернет, а также к тому, что расширятся возможности израильских производителей и продавцов на международном рынке.В интервью 12-му каналу израильского ТВ, Оделия Каплински-Орб, директор и владелица компании ECOMUNITY прокомментировала последствия прихода Amazon на израильский рынок: “Приглашение для израильских торговцев - очень большая история. Сам по себе тот факт, что Amazon интересна наша крошечная страна очень важен”.Каплински-Орб говорит: “Amazon изменил рынки и ввел новые правила. С момента заказа посылки и до ее получения вами проходит 48 часов. Две недели назад было объявлено, что это время сократится до 24 часов. Нам предоставят куда лучший сервис, нас ждет лучший покупательский опыт”.Но это еще не все. Если вы колеблетесь и не можете выбрать - заказать что-то срочное он-лайн или выйти и купить на улице - Amazon утверждает, что он поможет сделать и срочные покупки. Для этого на рынке появилась Alexa, “смарт-спикер” Amazon. Каплински-Орб говорит: “Обслуживание покупателя коренным образом изменилось. Вместо того, чтобы идти с бумажкой в супермаркет, я говорю Alexa: Купи зубную пасту. Представьте, что будет происходить, когда мы просто будем сидеть в гостиной и говорить Alexa купить то, чего не хватает в холодильнике”.Тот факт, что торговые центры опустеют и тысячи людей лишатся работы мало волнует Каплински-Орб: “Для нас, как потребителей приход Amazon - наилучшая новость. Компания будет продавать напрямую конечному покупателю, без оптовиков и перекупщиков. Государству , конечно придется вмешаться и гарантировать рабочие места, чтобы мы внезапно не оказались в ситуации безумного уровня безработицы”.