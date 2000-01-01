21.05 14:33 MIGnews.com

Израильский производитель конопли основал центр в Голландии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская корпорация Seedo, производитель устройств и приложений, контролируемых искусственным интеллектом, для выращивания медицинской каннабиса в домашних условиях, учредила дистрибьюторский центр недалеко от Роттердама, Голландия, который станет ее базой для частных и институциональных производителей каннабиса в Европе.Seedo позволяет пользователям автоматически выращивать растения дома, используя домашнюю лабораторию, похожую на холодильник, оснащенную датчиками и камерой, чтобы следить за прогрессом растений и управлять им с помощью алгоритма искусственного интеллекта, а также приложение, которое отправляет уведомления и оповещения.