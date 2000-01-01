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Израильский производитель конопли основал центр в Голландии 21.05 14:33   MIGnews.com

Израильский производитель конопли основал центр в Голландии

Израильская корпорация Seedo, производитель устройств и приложений, контролируемых искусственным интеллектом, для выращивания медицинской каннабиса в домашних условиях, учредила дистрибьюторский центр недалеко от Роттердама, Голландия, который станет ее базой для частных и институциональных производителей каннабиса в Европе.

Seedo позволяет пользователям автоматически выращивать растения дома, используя домашнюю лабораторию, похожую на холодильник, оснащенную датчиками и камерой, чтобы следить за прогрессом растений и управлять им с помощью алгоритма искусственного интеллекта, а также приложение, которое отправляет уведомления и оповещения.


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