Венесуэла отказывается от платежных систем Visa и Mastercard
В стране намерены развивать собственную платежную систему и отказаться от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.
Банки прекратят операции по дебетовым картам 30 ноября 2019 года, а по кредитным — 30 января 2020.
Центробанк страны намерен создать собственную систему платежей и, по информации Reuters, уже приступил к разработке. Документ, подписанный 16 мая, декларирует требование правительства и управления по надзору за банковским сектором при Министерстве экономики и финансов «создать суверенную платежную систему на основе биометрических данных пользователей». На решение вопроса разработчикам дали два месяца.
Эксперты уверены, что создать собственную платежную систему за такой короткий срок — почти невероятная задача. Власти Венесуэлы ведут разговоры о суверенной системе платежей с 2011 года, но никаких серьезных движений в этом направлении не сделано до сих пор.
Решение, принятое ЦБ Венесуэлы, свидетельствует о попытке опережения санкций США. Была вероятность, что администрация Дональда Трампа могла инициировать запрет на работу карт типа Visa, Mastercard и Maestro на территории страны.
Правительство США начало санкционное давление на Венесуэлу после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо в январе текущего года объявил власть президента Николаса Мадуро нелегитимной. Американские политики поддержали Гуайдо. В начале мая лидер оппозиции попытался провести переворот в стране, но безуспешно.