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Появился трейлер новой серии `Чернобыля` на HBO 22.05 00:20   MIGnews.com

Появился трейлер новой серии "Чернобыля" на HBO

Канал HBO поделился с интернет-пользователями в YouTube трейлером предпоследней серии "Чернобыля". Новый эпизод выйдет на экраны в понедельник, 27 мая.

Название нового эпизода – "Счастье всего человечества" (The Happiness of All Mankind). Отметим, что третья серия называлась "Откройся, Земля" (Open Wide, O Earth); зрители могли посмотреть ее вчера, 20 мая.

В описании четвертой серии значится, что речь пойдет о задействовании лунуходов в зоне ЧАЭС для ликвидации радиационного мусора. Решение будут принимать Валерий Легасов и Борис Щербина. Также в новом выпуске зрители увидят, как правительство отреагирует на намерение Ульяны узнать причину взрыва.



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