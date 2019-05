22.05 00:20 MIGnews.com

Появился трейлер новой серии "Чернобыля" на HBO

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Канал HBO поделился с интернет-пользователями в YouTube трейлером предпоследней серии "Чернобыля". Новый эпизод выйдет на экраны в понедельник, 27 мая.Название нового эпизода – "Счастье всего человечества" (The Happiness of All Mankind). Отметим, что третья серия называлась "Откройся, Земля" (Open Wide, O Earth); зрители могли посмотреть ее вчера, 20 мая.В описании четвертой серии значится, что речь пойдет о задействовании лунуходов в зоне ЧАЭС для ликвидации радиационного мусора. Решение будут принимать Валерий Легасов и Борис Щербина. Также в новом выпуске зрители увидят, как правительство отреагирует на намерение Ульяны узнать причину взрыва.