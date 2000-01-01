Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Отмена налога на смартфоны: огромные суммы вернуться в казну | Фото: Thinkstock21.04 09:21   MIGnews.com

Отмена налога на смартфоны: огромные суммы вернуться в казну

Ами Зим, директор крупного израильского продавца мобильных телефонов Best Mobile дал большое интервью 10-му каналу в связи с отменой налога на покупку смартфонов. Многие расценивают данный шаг министра финансов Моше Кахлона как “популистскую меру”, цель которой - заработать очки перед выборами.

Зим, однако, указывает на то, что резкое снижение цен для потребителя ( и он говорит не о неделях и месяцах , а о "считанных часах") ограничит контрабанду и “черный ввоз” в Израиль смартфонов из-за границы.

Оборот израильского рынка смартфонов оценивается в 5 миллиардов шекелей в год. Казна каждый год недополучает сотни миллионов шекелей от НДС и налога на покупку, которые до приказа Кахлона составляли 32% от стоимости аппарата. Существенный разрыв между ценами на внутреннем и внешнем рынке приводил к тому, что множество телефонов ввозились в Израиль незаконно - или в рамках организованной контрабанды, или туристами, не декларировавшими свои покупки на таможне.

Зим указывает теперь, что значительная часть этого нелегального оборота теперь будет легализована, официальные продажи возрастут - и вместе с ними казна начнет получать НДС, который ранее в нее просто не попадал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:52
Силы безопасности арестовали 6 подозреваемых террористов
10:46
Израильские продавцы резко снижают цены на смартфоны
10:42
Встреча Нетаниягу и Генштаба в преддверии Дня независимости
10:22
В подрыве автобуса "Боруссии" подозревают выходца из РФ
09:54
Сильнейшие заморозки в Словакии, угрозы пожаров в Португалии
09:41
Олланд выразил соболезнования семье погибшего полицейского
09:29
Справедливые тарифы: Минздрав Израиля наводит порядок
09:18
Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Париже
08:59
Петах-Тиква: мужчину сбили машиной и бросили умирать
08:51
Россия стягивает войска на границу с КНДР
08:20
Кац: "Теракт повлияет на результаты выборов во Франции"
08:15
СМИ: в ходе протестов в Венесуэле пострадали 220 человек
07:45
Преступник, устроивший стрельбу, писал о планах в соцсетях
07:41
100 террористов ФАТХа прекратили голодовку и попросили есть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus