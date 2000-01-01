21.04 09:21 MIGnews.com

Отмена налога на смартфоны: огромные суммы вернуться в казну

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ами Зим, директор крупного израильского продавца мобильных телефонов Best Mobile дал большое интервью 10-му каналу в связи с отменой налога на покупку смартфонов. Многие расценивают данный шаг министра финансов Моше Кахлона как “популистскую меру”, цель которой - заработать очки перед выборами.Зим, однако, указывает на то, что резкое снижение цен для потребителя ( и он говорит не о неделях и месяцах , а о "считанных часах") ограничит контрабанду и “черный ввоз” в Израиль смартфонов из-за границы.Оборот израильского рынка смартфонов оценивается в 5 миллиардов шекелей в год. Казна каждый год недополучает сотни миллионов шекелей от НДС и налога на покупку, которые до приказа Кахлона составляли 32% от стоимости аппарата. Существенный разрыв между ценами на внутреннем и внешнем рынке приводил к тому, что множество телефонов ввозились в Израиль незаконно - или в рамках организованной контрабанды, или туристами, не декларировавшими свои покупки на таможне.Зим указывает теперь, что значительная часть этого нелегального оборота теперь будет легализована, официальные продажи возрастут - и вместе с ними казна начнет получать НДС, который ранее в нее просто не попадал.