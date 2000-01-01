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Израильские продавцы резко снижают цены на смартфоны 21.04 10:46   MIGnews.com

Израильские продавцы резко снижают цены на смартфоны

После сенсационной отмены 15-процентного налога на продажи смартфонов министром финансов Моше Кахлоном рынок отреагировал практически мгновенно.

Первым о снижении цен на телефонные аппараты отреагировал крупный провайдер телефонной связи Cellcom Israel, заявивший, что снижает цены минимум на 15%. За этим последовали аналогичные заявления Partner, Pelephone, Hot Mobile и Rami Levy Communications.

Cellcom сообщил, что теперь будет продавать новейший аппарат LG G6 за 2890 снижение цены на 500 шекелей. На 340 шекелей будет снижена цена Samsung Galaxy A7 - до 1950 шекелей.

Partner сообщил, что цена Apple iPhone 7 будет с 3749 шекелей до 3179 шекелей. Pelephone заявил, что снижает цены на телефоны на 260-800 шекелей.
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