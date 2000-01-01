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21.03 09:19   MIGnews.com

Пенсии четверти миллиона израильтян будут урезаны

По сообщениям в израильских СМИ, пенсии клиентов старых пенсионных фондов после праздников будут сокращены - на тысячу шекелей в год.

Причиной является невыполнение государством обязательств по повышению пенсионного возраста для женщин. В 2003 году между государством и пенсионными фондами было подписано соглашение об увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.

Пенсионный возраст для мужчин был повышен до 67 лет, повышение пенсионного возраста женщин неоднократно переносилось и на сегодняшний день составляет 64 года.

В результате у пенсионных фондов образовался актуарный дефицит в сумме 200 миллионов шекелей.

Менеджмент пенсионных фондов заявил, что из-за невыполнения государством своих обязательств по повышению пенсионного фонда у него нет других вариантов, кроме как срезать пенсионные выплаты на 1,5%. Мера затронет около 250 000 израильских пенсионеров.
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