21.03 09:19 MIGnews.com

Пенсии четверти миллиона израильтян будут урезаны

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По сообщениям в израильских СМИ, пенсии клиентов старых пенсионных фондов после праздников будут сокращены - на тысячу шекелей в год.Причиной является невыполнение государством обязательств по повышению пенсионного возраста для женщин. В 2003 году между государством и пенсионными фондами было подписано соглашение об увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.Пенсионный возраст для мужчин был повышен до 67 лет, повышение пенсионного возраста женщин неоднократно переносилось и на сегодняшний день составляет 64 года.В результате у пенсионных фондов образовался актуарный дефицит в сумме 200 миллионов шекелей.Менеджмент пенсионных фондов заявил, что из-за невыполнения государством своих обязательств по повышению пенсионного фонда у него нет других вариантов, кроме как срезать пенсионные выплаты на 1,5%. Мера затронет около 250 000 израильских пенсионеров.