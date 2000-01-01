ЕК задумалась о новом налоге для Google, Facebook и Amazon
Европейская комиссия презентовала план по введению нового налога в 3% для компаний-гигантов Google, Facebook и Amazon. Документ состоит из двух частей. Это попытка Брюсселя реформировать международные правила налогообложения цифровых компаний там, где они продают, независимо от физического размещения их операций.
Пока эти долгосрочные изменения не обсудят на международном уровне, Евросоюз инициирует временный налог на полученные компаниями прибыли в ЕС, пишет The Financial Times.
Еврокомиссар по вопросам налогообложения Пьер Московиси сообщил, что цифровая экономика - это огромные возможности для Европы, а Европа - это большой источник доходов для цифровых фирм.
Он утверждает, что европейские доинтернетовские правила не дают возможности государствам-членам ЕС собирать налог с цифровых гигантов, которые действуют в Европе, но физически не присутствуют там – не имеют офисов, магазинов, представительств, центров.
Поэтому ЕС продвигает новые законодательные нормы и временный налог.
Сообщается, что новый налог ЕС будет касаться компаний с годовым мировым оборотом более 750 млн евро, чей совокупный налогооблагаемый доход в размере 50 млн евро производится в ЕС.
Под действие налога подпадут больше 100 компаний, которые будут давать около 5 млрд евро налога каждый год.