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Скриншот с видео YouTube 21.03 12:29   MIGnews.com

Китай пригрозил ответом, если США начнут торговую войну

Китай готов защищать свои интересы, если начнется торговая война с США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай не хочет участвовать в торговых войнах, но если кто-то вынудит нас участвовать в такой "войне", мы не испугаемся и не будем прятаться, и если США предпримут действия, которые навредят нашим интересам, мы непременно примем решительные ответные меры, чтобы полностью защитить наши законные права и интересы", - сказала она, признав, что сорок лет двухстороннего сотрудничества пошли на пользу экономикам обеим стран.

При этом дипломат добавила, что если бы Соединенные Штаты Америки не получали выгоду от торговли с Китаем, то она бы не развивалась с такими быстрыми темпами.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт из ЕС стали и алюминия. Вскоре стало известно, что такие же меры он может предпринять и в отношении китайской продукции. Но в тоже время после появления первой подобной информации на американское правительство посыпались множественные просьбы со стороны частных предпринимателей о рассмотрении вопроса об отложении введения пошлин на товары их КНР, поскольку они могут негативно повлиять на внутренний рынок США.
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