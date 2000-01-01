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21.03 11:11   MIGnews.com

Facebook за неделю потерял 50 миллиардов долларов

Серия разоблачений о продаже баз данных пользователей facebook нанесла существенный экономический ущерб этой компании.

Акции facebook продолжают падать, за день торгов 20 марта их стоимость опустила на 5%. По сообщениям рейтинговых агентств, за прошедшую неделю facebook потерял 50 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Падение facebook тянет за собой вниз акции других социальных платформ и коммуникационных компаний. Так, акции Twitter упали на 9%, Snap - на 4%.

Facebook является наиболее капитализированной компанией Америки, ее рыночная стоимость до начала нынешнего кризиса превышала 500 миллиардов долларов. Потери в 50 миллиардов превышают рыночную стоимость таких компаний, как Ford, eBay и Delta.

Марк Цукерберг держит 400 миллионов акций facebook и его личные потери за минувшую неделю превысили 7 миллиардов долларов.
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