21.03 08:21 MIGnews.com

Утверждено строительство самого высокого здания в Израиле

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Комиссия планирования и строительства Тель-Авивского округа одобрила план строительства во втором крупнейшем городе Израиля 100-этажного небоскреба, который станет самым высоким зданием страны.Как сообщает портал Globes, под строительство будет отведено порядка 11,5 тысяч кв. м. государственной земли недалеко от въезда на автомагистраль Аялон около железнодорожной станции "Савидор-Центральная". На данный момент участок служит в качестве автомобильной стоянки.Согласно плану, здание будет располагать 166,5 тыс. кв. м под офисы, гостиницы и торговые площадки. Как только план будет окончательно улажен со всеми структурами, муниципалитет Тель-Авива объявит тендер, который, как ожидается, привлечет крупнейшие израильские компании недвижимости.Из-за своего месторасположения – на стыке Тель-Авива и Рамат-Гана – план получил название "Между городами". Изначально он включал строительство 75 этажей, но после того, как комиссия по планированию учла рекомендацию городского инженера Одеда Гвули, высота здания была увеличена до 100 этажей. Разработан план был архитекторской компанией Amnon Schwartz Architects.Стоит отметить, что на сегодняшний день самым высоким зданием в Израиле является небоскреб "Моше Авив" на севере Рамат-Гана. В нем 68 наземных этажей, а общая высота составляет 244 метра. На строительство здания, которое завершилось в 2001 году, было потрачено 130 млн. долларов, что делает "Городские ворота" самым дорогостоящим проектом по недвижимости.