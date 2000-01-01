21.03 15:34 MIGnews.com

Началось тестирование ж/д ветки Тель-Авив-Кармиэль

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Министр Исраэль Кац совершил первую пробную поездку по новому железнодорожному маршруту Кармиэль - Тель-АвивМинистр транспорта и разведки Исраэль Кац совершил сегодня первую пробную поездку по новому железнодорожному маршруту Кармиэль - Тель-Авив. Кац сообщил присутствующим дату введения в эксплуатацию первого поезда на новом маршруте – канун еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Новая ветка соединит центр Галилеи с центром страны. На поезде этот путь можно будет проделать примерно за полтора часа."Когда новая железнодорожная ветка будет введена в эксплуатацию, местные жители смогут добираться на поезде со станций Кармиэль и Ахихуд в любую точку страны бесплатно в течение трех месяцев. Далее, в течение двух лет, на проезд с этих станций будет предоставляться скидка в размере 50%. Для получения льготы необходимо оформить электронную карточку "рав-кав".Министр Кац отметил, что новая железнодорожная ветка - одно из наиболее важных транспортных соединений на периферии. С её помощью можно будет сократить существующий социальный и экономический разрыв между жителями севера и центра страны. Глава транспортного ведомства также сообщил, что Минтранс продолжает проектировать железнодорожную ветку из Кармиэля в Кирьят-Шмона.Проект по присоединению Кармиэля к железнодорожной карте Израиля включает в себя создание двойной колеи протяжённостью около 23 км, две станции – Ахихуд и Кармиэль. Общая стоимость проекта – около 2,8 миллиардов шекелей.Первые тестовые поездки на новой линии будут проводиться на высокой скорости - до 120 км\ч. С введением проекта в эксплуатацию, в штатном режиме поезда будут достигать скорости до 160 км\ч.На новой ветке проложены два параллельных тоннеля протяжённостью около пяти километров каждый. Проект также включает в себя строительство восьми многоярусных развязок, мостов и участков шоссе.Исраэль Кац добавил, что поезд не только повысит качество жизни северян, но и станет здесь современной и быстрой транспортной альтернативой. "Мы продолжим развивать систему общественного транспорта по всей стране", - сказал министр.