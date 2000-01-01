21.03 14:20 MIGnews.com

Россия выплатит последний долг СССР

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Россия подписала межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Рассчитавшись с Боснией, Россия закроет последний советский внешний долг."В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 миллиона долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления cоглашения в силу", — уточнил Сторчак.Обязательства Советского Союза перед Югославией составляют 200 миллионов клиринговых долларов (клиринговая валюта — расчетная единица, в которой проводятся операции между странами, заключившими клиринговый договор; договор о расчетах в долларах был подписан Москвой и Белградом в 70-х годах прошлого века). По договору между Россией с Боснией и Герцеговиной один клиринговый доллар равен 0,625 доллара США.Предполагается, что Москва перечислит 58% долга непосредственно Боснии и Герцеговине, 29% — Сербской Республике, 10% — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины, и еще 3% — округу Брчко Боснии и Герцеговины.За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013-м Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.СССР распался в 1991 году, Югославия — в 2003-м.