21.02 08:18 MIGnews.com

Если у вас нету дома...

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С тех пор, как человек разжег первый костер и соорудил первое копье, самым главным для него были крыша над головой, где можно спастись от непогоды и хищников, и пища, убитая тем самым копьем и зажаренная на том костре. А уже после этого все остальное – наскальная живопись, пляски у костра и прочие культурные и духовные мероприятия.С тех пор мало что изменилось. За одним исключением, характерным для нашей страны: если раньше вождь, который не мог обеспечить своим людям уютную пещеру, теплую юрту или иглу, мог поплатиться за это головой, то сегодня его славят и превозносят.Согласно последним данным ЦСУ Израиля, за минувший календарный год стоимость квартир выросла в среднем на 3%. А за прошедшее десятилетие стоимость квартир в Израиле увеличилась в 2.2 раза (120%).Это даже произнести страшно!А доля молодых семей в общем числе покупателей квартир в декабре 2019 года сократилась на 2% по сравнению с декабрем 2018-го.Не удивительно, что молодые умные, образованные и амбициозные израильтяне покидают страну в поисках места, где они будут иметь шанс обустроить свою жизнь, перестать зависеть от аппетитов владельцев квартир, всё повышающих и повышающих арендную плату, и от нежелания правительства помочь в решении этой проблемы.За последние годы все программы по снижению стоимости жилья вроде "Цены для новоселов" не привели ни к каким реальным результатам. Правительство много говорит, но на практике никому не помогает.Что же может стать решением проблемы в условиях рынка?Это строительство жилья для долгосрочной аренды!В свою бытность министром финансов Яир Лапид разработал закон о справедливой аренде и основал госкомпанию «Дира леаскир» («Квартира в аренду»), которая должна была за 10 лет построить 150 тысяч единиц жилья, предназначенного для съема на длительный срок по фиксированным ценам. Однако после того как его место в правительстве заняли ультраортодоксальные партии, озабоченные лишь субсидированным строительством для своего сектора, этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.А, к примеру, в крупных европейских городах на долю доходных домов в настоящее время приходится до 30% рынка жилой городской недвижимости. Многим молодым семьям выгоднее снимать квартиру, а не покупать жилье, взяв огромную ипотечную ссуду. По данным Международного союза квартиросъемщиков, сейчас в странах восточной Европы примерно 40% населения снимает жилье. В «старой» Европе показатели еще выше: например, в Голландии и Германии — 50%, в Швейцарии — 70%. В Берлине, согласно статистике, 90% населения именно так решает проблему крыши над головой.Почему же мы не идем проверенным и надежным путем?Строительство 150 тыс. единиц жилья для долгосрочной аренды – это неотъемлемая часть программы "Кахоль-Лаван" по решению жилищной проблемы. Оно даст ответ на потребности молодых семей, поможет снизить цены на квартиры и умерит аппетиты частных арендодателей.Помимо этого планируется строительство более 50 000 единиц жилья в год и продвижение концепциигосударственной аренды.Сокращение бюрократических инстанций, утверждающих строительные проекты.Предоставление молодым парам целевой помощи на приобретение квартир (в рамках принципа преемственности власти, программа «мехир ле-мештакен» тоже не будет отменена).Не останутся за бортом и самые незащищенные наши сограждане – русскоязычные пенсионеры. "Кахоль-Лаван" планирует изменить критерии предоставления социального жилья: новые репатрианты пенсионного возраста станут в этом отношении приоритетной группой населения.Нынешние власти уже показали свою некомпетентность в решении жилищной проблемы и даже не обещают ничего конкретного. Поэтому пришло время решать, как жить дальше и, что особенно важно, – ГДЕ жить.