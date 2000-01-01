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Египет назвал условия газового контракта с Израилем | Фото:21.02 08:40   MIGnews.com

Египет назвал условия газового контракта с Израилем

Глава энергетического ведомства Египта Тарик аль-Мулла заявил о существовании ряда предварительных условий, которые должны выть выполнены для окончательного согласования сделки, заключенной американской "Noble Energy", израильской "Delek" и египетской компанией "Dolphinus Holdings".

Об этом в среду, 21 февраля сообщает агентство Anadolu, передает The Times оf Israel.

По словам египетского министра, импорт газа должен способствовать росту египетской экономики, а также стороны должны уладить некоторые вопросы, связанные с арбитражным разбирательством.

Издание отмечает, что, скорее всего, политик подразумевает долг Египта перед Израилем в размере 1,76 миллиарда долларов США, который подлежит уплате по решению суда от 2015 года за нарушение Каиром условий соглашения о поставке природного газа.
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