21.02 08:40 MIGnews.com

Египет назвал условия газового контракта с Израилем

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Глава энергетического ведомства Египта Тарик аль-Мулла заявил о существовании ряда предварительных условий, которые должны выть выполнены для окончательного согласования сделки, заключенной американской "Noble Energy", израильской "Delek" и египетской компанией "Dolphinus Holdings".Об этом в среду, 21 февраля сообщает агентство Anadolu, передает The Times оf Israel.По словам египетского министра, импорт газа должен способствовать росту египетской экономики, а также стороны должны уладить некоторые вопросы, связанные с арбитражным разбирательством.Издание отмечает, что, скорее всего, политик подразумевает долг Египта перед Израилем в размере 1,76 миллиарда долларов США, который подлежит уплате по решению суда от 2015 года за нарушение Каиром условий соглашения о поставке природного газа.