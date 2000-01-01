Основатель “Капиталогия” Артем Гиневский об Ethereum
Блокчейн-технологии и новая форма финансовых средств, криптовалюта, вызывают неподдельный интерес среди бизнесменов, политиков и обычных граждан. Основатель проекта “Капиталогия”, отзывы о котором свидетельствуют о популярности ресурса в сети, Артем Гиневский поделился видением того, что представляет собой один из наиболее популярных видов кибер-денег Etherium.
История создания
Идея платформы с названием Etherium принадлежит молодому уроженцу подмосковного города Коломны, Виталию Бутерину. Он, будучи в 2013 году в возрасте 19 лет уже сооснователем журнала Bitcoin Magazine, смог не только представить свое видение так называемой next-gen платформы, но и убедить примкнуть к своим рядам многих людей. Удивительно, насколько созданный Etherium смог расширить возможности блокчейн-технологий, которые по праву признаются первым прорывом после изобретения всемирной паутины.
Основное преимущество данной системы заключалось даже не столько в самой криптовалюте ETH, сколько в “умных контрактах”. Это уникальный инструмент, который получил широчайшее развитие далеко за пределами финансового сектора. Смарт-контракты позволяют оптимизировать многие логистические процессы, активно применяются в области ЖКХ, онлайн-развлечений и многих других секторах. Они основаны на блокчейн-технологиях и позволяют хранить в открытом доступе информацию об участниках сделки, ее условиях для огромнейшего числа договоров, убирая излишних посредников и бюрократические процессы, а также контролируя выполнение взятых сторонами обязательств.
Показав в 2016 году десятикратный рост, эта криптовалюта вызвала громадный интерес. К сожалению, у Эфира (Etherium) существует масса проблем, которые в нынешний момент ставят под угрозу благополучное будущее данного вида виртуальных монет.
Особенности и принцип работы
Помимо истории создания предприниматель и инвестор Артем Гиневский охотно делится с ключевыми нюансами криптовалюты. Среди них стоит выделить следующие.
Гибкость платформы. Она обеспечивает возможность синергичного взаимодействия с большим числом разнообразных приложений.
Высокая продуктивность майнинга (добычи). Это немаловажный фактор, влияющий на спрос, а значит и на стоимость данного вида виртуальных денег.
Надежность защиты кошельков и самих денежных средств.
Но эфир обладает рядом трудностей, которые признает и его основатель.
Ключевыми из них являются низкая скорость транзакций и высокие комиссии. Выполнение одной операции в этой платформе занимает до полминуты. Это слишком долго с учетом того, сейчас появилось множество блокчейн-платформ, которые предлагают в десятки раз более оперативную работу. Высокая стоимость комиссии объясняется дорогим обслуживанием системы.
“Создатели Etherium ведут активную работу над исправлением ситуации. Но уже сейчас существует большое число децентрализованных платформ, которые применяют усовершенствованные технологии и отличаются более высокой продуктивностью и удобством использования”— говорит Артем Гиневский. Отзывы о работе таких свидетельствуют о большей технологичности новых проектов и их адаптивности под меняющиеся условия рынка.
Отличия от Bitcoin
ETH — весьма популярная и известная криптовалюта. Ее часто ставят в один ряд с не менее востребованной монетой BTC. Однако у них есть ряд серьезных отличий, которые заключаются буквально в следующем.
Более быстрая генерация блоков. В Эфире это происходит за четверть минуты, в то время как в Bitcoin требуется для той же операции около 600 секунд.
Экономическая привлекательность. Доходная часть от генерации блока Биткоина понижается в стоимости примерно в 3 раза каждые четыре года. Добыча (майнинг) эфира демонстрирует более стабильные показатели.
Простота добычи. Майнить ETH можно самостоятельно, не прибегая к участию так называемого пула. Биткоин отличается тем, что для его добычи требуются весьма серьезные вычислительные мощности и соответствующая техника, а также делается это сообща.
Биткоин — это продукт разработки частных лиц. А потому первые майнеры получили подавляющее число криптомонет. Прогнозируемая половина от возможного количества ETH будет добыта только через следующие 4-5 лет.
Наличие собственного внутреннего кода. При условии обладания соответствующим программным обеспечением и вычислительной техникой, можно без труда просчитать математическую модель системы.
У Etherium перспективы развития и возможности шире. А потому этот вид кибер-денег считается главным конкурентом Биткоина.
Дальнейшее развитие
Предположить каково будет дальнейшее развитие курса и динамики ETH весьма тяжело. С резким падением всех мировых криптовалют в начале текущего года, этот финансовый инструмент также потерял свои позиции. Вызвано это особым интересом властей к так называемым кибер-деньгам.
И хоть ETH не подконтролен политикам, организациям и центральным банкам и всегда показывал устойчивую тенденцию к увеличению курса, дальнейшая его судьба для многих остается загадкой.
Применение
ETH, как и любую другую криптовалюту можно обменять на обычные деньги и обратно с помощью обменников. Также получить заветные монеты можно путем майнинга или игры на бирже. Хранятся такие сбережения на специальных электронных кошельках. Ими можно оплачивать услуги и товары в интернете.
Такой критичный обзор популярной криптовалюты Etherium предоставил бизнесмен АртемГиневский. “Капиталогия”, как проект под его началом, содержит большое число актуальной и интересной информации на эту и схожие темы. Улучшить свою финансовую грамотность и получить ответы на многочисленные вопросы в области денег, инвестирования и управления ими вы можете на страницах сайта или ознакомившись с полезными материалами на странице проекта в Facebook и YouTube-канала “Капиталогия РФ”.