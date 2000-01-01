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Венесуэла может заработать на биткоинах 735 млн долларов 21.02 11:26   MIGnews.com

Венесуэла может заработать на биткоинах 735 млн долларов

У Венесуэлы хотят купить отечественных биткоинов "Петро" на сумму 735 миллионов долларов. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в прямом эфире в социальных сетях, выступая на специальном мероприятии, посвященном выпуску венесуэльской цифровой валюты.



"Мы уже достигли намерений купить "петро" на 4,77 миллиарда юаней, что означает 596 миллионов евро, а в долларах это 735 миллионов", — сказал он

Напомним накануне Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты "Петро". Таким образом, она стала первой страной, обладающей собственными биткоинами, которые поддерживаются запасами нефти и других полезных ископаемых.
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