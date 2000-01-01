21.02 19:09 MIGnews.com

Израиль: Сколько стоит проезд в такси

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Ситуация с тарифами проезда в такси продолжает оставаться непонятной. Только совсем недавно, в сентябре прошлого года, министр транспорта подписал указ о снижении стоимости проезда в такси на 10,9%.Кроме того, что указ откровенно задержался (еще в марте прошлого года межведомственная комиссия рекомендовала более значительное снижение цен), пассажиры переплатили в общей сложности почти 420 миллионов шекелей, так как фактически снижение цен должно было быть произведено еще в начале 2015 года по следам падения цен на солярку.В результате тарифы были снижены только в октябре на фоне резкого недовольства владельцев такси, которые утверждают, что вся отрасль находится в глубоком кризисе и водитель такси, работая 8 часов, не в состоянии заработать даже минимальную зарплату, что вынуждает водителей работать более 12 часов в день.Стоимость проезда в такси находятся под контролем государства и является производной так называемой «корзины расходов водителя такси», в которой стоимость солярки занимает, к примеру, 38%. В 2000 году начальная стоимость поездки в такси составляла 7.70 шекеля, но с тех пор Министерство транспорта увеличило ее несколько раз в общей сложности почти на 60%. Последнее подорожание имело место в июне 2013 года, и с тех тарифы не менялись, хотя цена солярки резко пошла вниз и только в 2015 году упала на 25%. В министерстве транспорта постоянно откладывали выпуск указа об изменении стоимости проезда, ссылаясь на сложности работы над ним, а между тем стоимость проезда в общественном транспорте изменялась несколько раз только в течение прошлого года.Владельцы такси требовали отсрочить снижение цен до конца года, поскольку, по их словам, реформа, позволяющая введение составного тарифа, когда цена поездки делиться на всех пассажиров, позволит пассажирам платить меньше за поездку. До этого израильские таксисты взимали полную плату с каждого пассажира в отдельности. В результате тарифы были снижены, но протест таксистов не прошел бесследно и уже в ближайшее время намечается их повышение на 4%.Как стало известно, министр транспорта Исраэль Кац и министр финансов Моше Кахлон планируют уже на этой неделе планируют подписать соответствующий указ, который — в отличие от своего собрата о снижении цен — вступит в силу практически немедленно, в течение двух недель.