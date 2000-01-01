21.02 15:23 MIGnews.com

Сюрприз на израильском рынке жилья

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Рынок жилья откровенно удивил. На фоне постоянных сетований на безысходность и на постоянный рост цен, Центральное статистическое бюро опубликовало отчет по динамике цен на жилье, согласно которому в ноябре-декабре прошлого года цены опустились на 1,2% (по сравнению с октябрем 2016 года). Речь идет о наиболее резком снижении цен на рынке жилья с конца 2006 года.В ЦСБ отмечают, что отчет говорит о средней цене и не принимает в расчет вид недвижимости (новой или со вторых рык) или географическое расположение. Наряду со столь впечатляющим показателем, в ЦСБ обращают внимания на две важных детали: во-первых, пока что речь идет о неполных данных — не о всех сделках, заключенных в этот промежуток времени, поступила информация на момент публикации отчета. Во-вторых, сравнительный анализ сделок, заключенных в ноябре-декабре 2016 года и ноябре-декабре 2015 года, указывает на рост цен на 5,9%.Средняя стоимость квартиры в рамках сделок, заключенных в четвертом квартале 2016 года, составила 1,49 миллиона шекелей, что на 1,5% выше средней цены в сделках, заключенных в третьем квартале 2016 года — 1,46 миллиона шекелей. В ЦСБ отмечают, что рост цены в рамках сделок может являться как причиной общего роста цен на рынке, так и более высоким качеством, и большими размерами проданных на этот период квартир.Отчет Центрального статистического бюро позволяет проанализировать динамику цен в последнем квартале прошлого года в различных регионах страны. На юге страны цены продолжили активно расти, добавив в последнем квартале 5%. За год квартиры в этом регионы подорожали в среднем на 8% до 1,113 миллиона шекелей. На севере страны был зафиксирован более умеренный рост цен — на 2%, средняя цена квартиры составила 977 тысяч шекелей. В округе Ха-Шарон было отмечено падение цен по сравнению с последним кварталом 2015 годы — стоимость жилья снизилась в среднем на 3%. Средняя стоимость квартиры в округе составила 1,852 миллиона шекелей.В Тель-Авиве средняя цена на недвижимость не изменилась в период между последним кварталом 2016 года и аналогичным периодом 2015 года, оставаясь на уровне 2.54 миллиона шекелей. В Иерусалиме жилье подорожало за год почти на 6% до 1,923 миллиона шекелей. В Хайфе цены выросли на 5%, средняя стоимость квартиры достигла 1,152 миллиона шекелей.