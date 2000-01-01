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Полмиллиарда людей не могут найти адекватную работу 22.01 02:11   MIGnews.com

Полмиллиарда людей не могут найти адекватную работу

Согласно докладу ООН, почти полмиллиарда людей во всем мире пытаются найти адекватно оплачиваемую работу. Также исследование показало рост социального неравенства.

В исследовании, опубликованном к прибытию мировых лидеров на швейцарский горнолыжный курорт Давос, чтобы выразить обеспокоенность по поводу растущего социального неравенства и климатического кризиса, Международная организация труда ООН заявила, что более 473 миллионов человек во всем мире не имеют возможности найти работу с оплатой, удовлетворяющей их потребности. Об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, в докладе указано, что глобальная безработица в 2020 году впервые почти за десять лет имеет тенденцию к росту. Это обусловлено тем, что, согласно прогнозам, благодаря снижению темпов экономического роста во всем мире, число безработных увеличится на 2,5 миллиона человек и превысит количество в 190 миллионов.


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