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Люди не верят в улучшение жизни посредством усердной работы 21.01 18:12   MIGnews.com

Люди не верят в улучшение жизни посредством усердной работы

Несмотря на высокие экономические показатели, большинство респондентов в развитых странах не верят в улучшение своей жизни через пять лет.

Это означает, что, вопреки общепринятому мнению, экономический рост больше не стимулирует доверие как к социальным институтам, так и к капитализму в целом. Об этом сообщает АВС.

"С тех пор, как мы 20 лет назад начали исследовать уровень доверия, экономический рост способствовал росту доверия. Это наблюдается в странах Азии и на Ближнем Востоке, но не на развитых рынках, где неравенство в национальном доходе в настоящее время является более важным фактором", - заявил генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.

Большинство сотрудников (83 %) во всем мире обеспокоены потерей работы из-за автоматизации, надвигающейся рецессии, отсутствия обучения и иммиграции.

57% респондентов обеспокоены потерей уважения, которыми они когда-то пользовались в своей стране.

Почти два из трех опрошенных считают, что темпы технологических изменений слишком быстры. Наиболее высокий уровень падения доверия к технологиям зафиксирован в Австралии..

Также исследование показало растущую благодаря неравенству доходов "пропасть доверия" между элитами и общественностью.


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