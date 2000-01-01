Люди не верят в улучшение жизни посредством усердной работы
Несмотря на высокие экономические показатели, большинство респондентов в развитых странах не верят в улучшение своей жизни через пять лет.
Это означает, что, вопреки общепринятому мнению, экономический рост больше не стимулирует доверие как к социальным институтам, так и к капитализму в целом. Об этом сообщает АВС.
"С тех пор, как мы 20 лет назад начали исследовать уровень доверия, экономический рост способствовал росту доверия. Это наблюдается в странах Азии и на Ближнем Востоке, но не на развитых рынках, где неравенство в национальном доходе в настоящее время является более важным фактором", - заявил генеральный директор Edelman Ричард Эдельман.
Большинство сотрудников (83 %) во всем мире обеспокоены потерей работы из-за автоматизации, надвигающейся рецессии, отсутствия обучения и иммиграции.
57% респондентов обеспокоены потерей уважения, которыми они когда-то пользовались в своей стране.
Почти два из трех опрошенных считают, что темпы технологических изменений слишком быстры. Наиболее высокий уровень падения доверия к технологиям зафиксирован в Австралии..
Также исследование показало растущую благодаря неравенству доходов "пропасть доверия" между элитами и общественностью.