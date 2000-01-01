21.01 12:50 MIGnews.com

Ипотека для тех, кому за 60 – жизнь только начинается

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Кредитный рынок Израиля очень демократичен и предлагает множество кредитов, о возможности которых вы, скорее всего, даже не задумывались! Знаете ли вы, например, что люди старше 60 лет, в чьей собственности есть жилье, могут взять ипотеку? Причем чем старше человек, претендующий на такую ипотеку - тем большую сумму он сможет получить! Звучит невероятно? Ведь, казалось бы, все должно быть наоборот? Вот именно, что в этом виде ипотеки все работает наоборот! Давайте разберемся!Как работает обычная ипотека?Все мы знаем, с какими трудностями приходится сталкиваться для того, чтобы получить обычную ипотеку: необходимо предоставить документы о трудоспособности, доходах, здоровье, состоянии банковского счета. В случае, когда все вышеперечисленные документы собраны и их содержание удовлетворяет банк, вы получите ипотеку, которая чаще всего сразу переходит на продавца, а затем в течение N-ого количества лет вы должны будете ежемесячно выплачивать оговоренную сумму и проценты. Со временем (обычно речь идет об очень длительном периоде) сумма ежемесячной выплаты уменьшается и к концу периода, на который была взята ипотека, сходит на нет.Как же работает обратная ипотека? С точностью до наоборот! Чтоб получить такую ипотеку, вам не придется доказывать свою трудоспособность, а также предоставлять какие-либо документы о доходах, здоровье, состоянии банковского счета. Вам также не придется страховать жизнь или декларировать, на что именно вы хотите потратить полученные деньги.Все, что нужно для того, чтобы получить такую ипотеку - быть старше 60 лет и иметь собственное жилье. Причем, чем старше получатель такого кредита, тем выше сумма, на которую он может рассчитывать. Сумма рассчитывается в зависимости от возраста человека и рыночной цены квартиры. Что происходит с выплатами? Здесь есть варианты: можно вообще ничего не платить, можно ежемесячно выплачивать проценты. Долг накапливается и со временем (после смерти всех владельцев жилья) выплачивается наследниками, причем решение за ними - можно просто вернуть накопившийся по ипотеке долг либо продать имущество.Огромным преимуществом этой ипотеки является возможность превратить вашу недвижимость в наличные деньги, продолжая жить в своей квартире/доме. Получается, что вы сможете «жить» за счет своего же имущества — это достаточно распространенное явление в мире для пожилых людей. В Израиле же только сейчас люди приходят к пониманию того, как хорошо такая ипотека решает жизненные вопросы. Например, благодаря такой ипотеке родители могут помочь своим детям приобрести жилье прямо сейчас. Многие (причем и родители, и дети) считают, что возможность купить квартиру прямо сейчас намного интереснее получения родительского жилья в наследство (до 120!!!).Совершенно точно возможность здесь и сейчас помочь детям купить квартиру или оплатить дорогостоящее обучение — это вложение в их карьеру, здоровье и успешность молодой семьи. Но это не единственный способ потратить деньги, полученные с помощью такой ипотеки. Поколение сегодняшних пенсионеров — это люди, которые приехали в Израиль с детьми в течение последних 30 лет, много работали и, возможно, мало отдыхали. Поэтому многие решают использовать эти деньги на поездки за границу, отдых и развлечения!Вы можете себе это позволить! Ведь после 60 лет жизнь только начинается!Узнать подробнее, какую ипотеку можете получить именно вы, можно встретившись со специалистами компании BMC.Компания BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. За годы деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере ипотечного кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.Записаться на консультацию можно по телефону 053-5465798 или *6796, а также написав по этому адресу: info@bmcenter.co.ilНа правах рекламы