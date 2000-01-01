Швейцария приняла новое решение по БАПОР

Швейцария была в числе тех стран, которые прекратили взносы в начале этого года из-за подозрений, что организация злоупотребила деньгами, а руководство совершило "серьезные этические нарушения".
В начале ноября Генсек ООН Антонио Гутерриш опубликовал ответ, согласно которому внутреннее расследование не выявило "мошенничество или незаконное присвоение средств". В пятницу МИД Швейцарии подтвердил эту информацию, похвалив реформы, проведенные БАПОР для улучшения управления донорскими средствами.
"Принимая во внимание принятые меры и подтверждение от Генерального секретаря ООН, что донорские средства не были незаконно присвоены, Швейцария решила возобновить выплаты БАПОР. Однако существуют проблемыв управлении, которые необходимо решить", – сказано в официальном заявлении.
Также 20 декабря ООН продлила работу своего БАПОР еще на три года, несмотря на жесткую оппозицию со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
Согласно внутреннему отчету по этике, высшее руководство организации было вовлечено в "сексуальные преступления, кумовство, месть, дискриминацию и другие злоупотребления властью, для личной выгоды, подавления законного инакомыслия и достижения других личных целей".