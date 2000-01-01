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Швейцария приняла новое решение о финансировании БАПОР | Фото:20.12 22:45   MIGnews.com

Швейцария приняла новое решение по БАПОР

В пятницу, 20 декабря, Швейцария объявила о возобновлении выплат Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом сообщает The Times of Israel.

Швейцария была в числе тех стран, которые прекратили взносы в начале этого года из-за подозрений, что организация злоупотребила деньгами, а руководство совершило "серьезные этические нарушения".

В начале ноября Генсек ООН Антонио Гутерриш опубликовал ответ, согласно которому внутреннее расследование не выявило "мошенничество или незаконное присвоение средств". В пятницу МИД Швейцарии подтвердил эту информацию, похвалив реформы, проведенные БАПОР для улучшения управления донорскими средствами.

"Принимая во внимание принятые меры и подтверждение от Генерального секретаря ООН, что донорские средства не были незаконно присвоены, Швейцария решила возобновить выплаты БАПОР. Однако существуют проблемыв управлении, которые необходимо решить", – сказано в официальном заявлении.

Также 20 декабря ООН продлила работу своего БАПОР еще на три года, несмотря на жесткую оппозицию со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Согласно внутреннему отчету по этике, высшее руководство организации было вовлечено в "сексуальные преступления, кумовство, месть, дискриминацию и другие злоупотребления властью, для личной выгоды, подавления законного инакомыслия и достижения других личных целей".


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