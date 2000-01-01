Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Последствия повышения базовой ставки ФРС 21.12 05:05   MIGnews.com

ФРС в следующем году продолжит повышать ставки



Федеральная резервная система США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.

Глобальные акции резко падают после того, как ФРС повысила ставки и заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится в 2019 году.

ФРС ожидает, что в следующем году базовую ставку придется повышать трижды до среднего уровня в 3,125 процента.

Американские акции упали в среду, в Азии и Европе тоже. Все основные европейские индексы снижаются примерно на 1,5%. Евро Stoxx 50 достиг минимума 2016 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:59
ЦАХАЛ застрелил палестинца, прорвавшегося через блок-пост
06:50
Гуш-Дан переходит на новые правила общественного транспорта
04:08
Никки Феррелл рассталась с мужем Тайлером Ванлу
03:54
Венди Уильямс пропускает шоу из-за травмы
02:05
Буш-старший 10 лет тайно спонсировал мальчика
01:05
Толпа зебр носилась по улицам Дрездена  
00:17
Новое творение Banksy - ребенок, играющий с пеплом  
23:07
Маколей Калкин вновь "Один дома", но вместе с Google  
22:10
Лондон: неизвестный с ножом напал на медцентр
21:50
Нетаниягу и Трамп обсудили дальнейшее сотрудничество в Сирии
21:30
97-летнего экс-охранника концлагеря судить не будут
21:30
Трампиада в Офра обстреляна из соседней арабской деревни
21:14
На границе с Ливаном раздались взрывы
21:07
Обстрел в районе Офра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus