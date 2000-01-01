21.12 05:05 MIGnews.com

ФРС в следующем году продолжит повышать ставки

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Федеральная резервная система США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых.Глобальные акции резко падают после того, как ФРС повысила ставки и заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится в 2019 году.ФРС ожидает, что в следующем году базовую ставку придется повышать трижды до среднего уровня в 3,125 процента.Американские акции упали в среду, в Азии и Европе тоже. Все основные европейские индексы снижаются примерно на 1,5%. Евро Stoxx 50 достиг минимума 2016 года.