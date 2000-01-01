Какими будут топ-10 городов мира в 2035 году

Топ-10 городов по прогнозируемому ВВП к 2035 году, по мнению экспертов, будет выглядеть следующим образом: Нью-Йорк (2,5 трлн долларов), Токио (1,9 трлн долларов), Лос-Анджелес (1,5 трлн долларов), Лондон (1,3 трлн долларов), Шанхай (1,3 трлн), Пекин (1,1 трлн), Париж (1,1 трлн), Чикаго (1,0 трлн), Гуанчжоу (0,9 трлн) и Шэшьчжэнь (0,9 трлн).
В топ-10 городов по численности населения войдут семь населенных пунктов в Азии. В частности: Джакарта (38 млн человек), Токио (37,8 млн), Чунцин (32,2 млн), Дакка (31,2 млн), Шанхай (25,3 млн), Карачи (24,8 млн), Киншаса (24,7 млн), Лагос (24,2 млн), Мехико (23,5 млн), Мумбаи (23,1 млн).