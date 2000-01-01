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Какими будут топ-10 городов мира в 2035 году | Фото:20.10 19:06   MIGnews.com

Какими будут топ-10 городов мира в 2035 году

Специалисты составили список городов, которые к 2035 году будут лучшими по показателям экономического роста, численности населения и темпу роста ВВП.

Об этом свидетельствует отчет Oxford Economics, передает Visual Capitalist.

Топ-10 городов по прогнозируемому ВВП к 2035 году, по мнению экспертов, будет выглядеть следующим образом: Нью-Йорк (2,5 трлн долларов), Токио (1,9 трлн долларов), Лос-Анджелес (1,5 трлн долларов), Лондон (1,3 трлн долларов), Шанхай (1,3 трлн), Пекин (1,1 трлн), Париж (1,1 трлн), Чикаго (1,0 трлн), Гуанчжоу (0,9 трлн) и Шэшьчжэнь (0,9 трлн).

В топ-10 городов по численности населения войдут семь населенных пунктов в Азии. В частности: Джакарта (38 млн человек), Токио (37,8 млн), Чунцин (32,2 млн), Дакка (31,2 млн), Шанхай (25,3 млн), Карачи (24,8 млн), Киншаса (24,7 млн), Лагос (24,2 млн), Мехико (23,5 млн), Мумбаи (23,1 млн).

Топ-10 городов по оценкам годового роста ВВП: Бенгалуру (Индия - 8,5%), Дакка (Бангладеш – 7,6%), Мумбаи (Индия – 6,6%), Дели (Индия – 6,5%), Шэньчжэнь (Китай – 5,3%), Джакарта (Индонезия – 5,2%), Манила (Филиппины – 5,2%), Тяньцзинь (Китай – 5,1%), Шанхай (Китай – 5,0%), Чунцин (Китай – 4,9%).

Эксперты уточняют, что любое количество переменных может повлиять на эти прогнозы до 2035 года, от финансовых спадов и политической неопределенности, до быстрой урбанизации и технического прогресса.


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