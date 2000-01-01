Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС
ЕС представил пакет по восстановлению экономики в размере 2 триллионов евро и был осуществлен президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предлагает помощь отраслям, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавируса, таким как туризм.
В докладе Венского института экономических исследований предлагается ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая европейскую сеть сверхбыстрых поездов. В документе предлагается "европейская сеть "зеленых" скоростных поездов в рамках программы восстановления после кризиса COVID-19 на период 2020-х годов.
"Средняя скорость в диапазоне 250-350 км / ч позволила бы пассажирам сократить вдвое текущее время в пути, например, из Парижа в Берлин, примерно за четыре часа. В результате чего авиаперевозки для значительной части внутриевропейских пассажирских перевозок устареют", - говорится в сообщении.
"Сокращение примерно на половину внутренних пассажирских авиаперевозок в ЕС может снизить выбросы CO2 в коммерческой авиации в мире примерно на 4-5 процентов", - добавляют авторы проекта.
План предлагает четыре линии: из Парижа в Дублин, из Лиссабона в Хельсинки, из Брюсселя в Валетту, из Берлина в Никосию.