20.06 09:09 MIGnews.com

Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС

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ЕС представил пакет по восстановлению экономики в размере 2 триллионов евро и был осуществлен президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предлагает помощь отраслям, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавируса, таким как туризм.В докладе Венского института экономических исследований предлагается ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая европейскую сеть сверхбыстрых поездов. В документе предлагается "европейская сеть "зеленых" скоростных поездов в рамках программы восстановления после кризиса COVID-19 на период 2020-х годов."Средняя скорость в диапазоне 250-350 км / ч позволила бы пассажирам сократить вдвое текущее время в пути, например, из Парижа в Берлин, примерно за четыре часа. В результате чего авиаперевозки для значительной части внутриевропейских пассажирских перевозок устареют", - говорится в сообщении."Сокращение примерно на половину внутренних пассажирских авиаперевозок в ЕС может снизить выбросы CO2 в коммерческой авиации в мире примерно на 4-5 процентов", - добавляют авторы проекта.План предлагает четыре линии: из Парижа в Дублин, из Лиссабона в Хельсинки, из Брюсселя в Валетту, из Берлина в Никосию.