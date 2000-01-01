Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС | Фото:20.06 09:09   MIGnews.com

Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС

ЕС представил пакет по восстановлению экономики в размере 2 триллионов евро и был осуществлен президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предлагает помощь отраслям, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавируса, таким как туризм.

В докладе Венского института экономических исследований предлагается ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая европейскую сеть сверхбыстрых поездов. В документе предлагается "европейская сеть "зеленых" скоростных поездов в рамках программы восстановления после кризиса COVID-19 на период 2020-х годов.

"Средняя скорость в диапазоне 250-350 км / ч позволила бы пассажирам сократить вдвое текущее время в пути, например, из Парижа в Берлин, примерно за четыре часа. В результате чего авиаперевозки для значительной части внутриевропейских пассажирских перевозок устареют", - говорится в сообщении.

"Сокращение примерно на половину внутренних пассажирских авиаперевозок в ЕС может снизить выбросы CO2 в коммерческой авиации в мире примерно на 4-5 процентов", - добавляют авторы проекта.

План предлагает четыре линии: из Парижа в Дублин, из Лиссабона в Хельсинки, из Брюсселя в Валетту, из Берлина в Никосию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:45
На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский
08:09
Израильский филармонический оркестр даст бесплатный концерт
07:34
Прогноз погоды: переменная облачность и осадки
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:24
Режиссерской версии "Лиги справедливости" быть: тизер
03:44
Литва вызвала посла РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа
02:30
Обострение с КНДР: министр Южной Кореи ушел в отставку
23:03
ОАЭ: Турция,Иран в Ираке нарушили нормы международного права
21:49
ПА: 65 случаев коронавируса за сутки
21:12
ВОЗ предупредила о "новой и опасной фазе" пандемии
20:41
Бежавший из Ирана судья найден мертвым в румынском отеле
20:12
Минздрав: 341 случай заражения за сутки в Израиле
19:39
МАГАТЭ критикует Иран
19:13
Бразильский пастор призвал ко второму Холокосту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  