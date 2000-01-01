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Elbit подписывает выгодное соглашение с Германией | Фото:21.06 07:07   MIGnews.com

Elbit подписывает выгодное соглашение с Германией

Израильская оборонная компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении контракта с немецким предприятием Diehl Defence GmbH & Co. KG на поставку систем J-MUSIC Directed Infrared Counter Measure (DIRCM) на сумму 73 миллиона долларов.

Об этом стало известно ресурсу Globes.

По данным источников, израильская сторона будет поставлять эти системы в течение четырех лет для немецких самолетов Airbus A400M.

Издание отмечает, что Elbit Systems будет тесно сотрудничать с Diehl для интеграции систем J-MUSIC DIRCM.

Между тем, генеральный директор подразделения Elbit Systems ISTAR Элад Ахаронсон заявил, что Германию рассматривают как очень важный рынок и гордятся тем, что являются поставщиком, которому доверяют в Вооруженных силах ФРГ.


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