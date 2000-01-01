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Шекель резко подорожал на фоне ослабления доллара | Фото:20.06 21:35   MIGnews.com

Шекель резко подорожал на фоне ослабления доллара

Шекель сегодня укрепляется против доллара и евро. В начале межбанковских торгов во второй половине дня обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,95% по отношению к доллару на уровень 3,575 шекелей за доллар и на 0,13% по отношению к евро на уровень 4,039 шекеля за евро.

Об этом в четверг, 20 июня пишет Globes.

Вчера Банк Израиля установил репрезентативную ставку шекель к доллару на 0,083% ниже на уровень 3.609 шекелей за доллар США и установил ставку шекель к евро на 0,064% ниже на уровне 4.044 шекеля за евро.

Доллар на мировых валютных рынках слабеет после вчерашних высказываний председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о смягчении монетарной политики.

Хотя ФРС не снижала процентные ставки, есть серьезные предположения, что ставка будет снижена в следующем месяце.

Существует неопределенность и вокруг самой ФРС. Ходят слухи, что президент США Дональд Трамп хочет сменить Пауэлла на посту ее главы.


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