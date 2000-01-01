Шекель резко подорожал на фоне ослабления доллара

Шекель сегодня укрепляется против доллара и евро. В начале межбанковских торгов во второй половине дня обменный курс шекеля к доллару снизился на 0,95% по отношению к доллару на уровень 3,575 шекелей за доллар и на 0,13% по отношению к евро на уровень 4,039 шекеля за евро.
Вчера Банк Израиля установил репрезентативную ставку шекель к доллару на 0,083% ниже на уровень 3.609 шекелей за доллар США и установил ставку шекель к евро на 0,064% ниже на уровне 4.044 шекеля за евро.
Доллар на мировых валютных рынках слабеет после вчерашних высказываний председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о смягчении монетарной политики.
Хотя ФРС не снижала процентные ставки, есть серьезные предположения, что ставка будет снижена в следующем месяце.
Существует неопределенность и вокруг самой ФРС. Ходят слухи, что президент США Дональд Трамп хочет сменить Пауэлла на посту ее главы.