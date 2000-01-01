21.06 06:17 MIGnews.com
Hot вынуждена поднять цены на свои услуги
Компания-провайдер интернет-услуг Hot объявила об увеличении цены на пакет, гарантирующий доступ к 200 Гб интернета, после вмешательства Министерства связи.
Об этом в четверг, 20 июня, пишет портал Globes
со ссылкой на источники.
В ведомстве установили, что такой пакет продавался по ценам более низким, чем аналогичные предложения таких конкурентов, как Partner и Cellcom.
Несколько недель назад Министерство направило руководству Hot письмо, касающееся пакета, доступ к которому пользователи до этого времени могли получить по розничной цене в 74 шекеля в месяц.
В таком подходе чиновники увидели угрозу нормальной рыночной конкуренции.
После этого письма Hot пришлось повысить цены. Вчера компания объявила, что пересмотрела месячную цену своего 200-мегабайтного пакета с 85 шекелей до 95 шекелей.
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