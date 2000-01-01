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Hot вынуждена поднять цены на свои услуги | Фото: AFP21.06 06:17   MIGnews.com

Hot вынуждена поднять цены на свои услуги

Компания-провайдер интернет-услуг Hot объявила об увеличении цены на пакет, гарантирующий доступ к 200 Гб интернета, после вмешательства Министерства связи.

Об этом в четверг, 20 июня, пишет портал Globes со ссылкой на источники.

В ведомстве установили, что такой пакет продавался по ценам более низким, чем аналогичные предложения таких конкурентов, как Partner и Cellcom.

Несколько недель назад Министерство направило руководству Hot письмо, касающееся пакета, доступ к которому пользователи до этого времени могли получить по розничной цене в 74 шекеля в месяц.

В таком подходе чиновники увидели угрозу нормальной рыночной конкуренции.

После этого письма Hot пришлось повысить цены. Вчера компания объявила, что пересмотрела месячную цену своего 200-мегабайтного пакета с 85 шекелей до 95 шекелей.


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