20.06 12:55 MIGnews.com
Российские авто запретили в Беларуси
Белорусские правоохранители не смогут пользоваться машинами российского автопрома. Об этом сообщает Газета.ру
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Это решение было принято белорусскими властями в канун открытия II Европейских игр, которые стартуют в Минске.
По улицам столицы милиционерам запрещено передвигаться на автомобилях марки ВАЗ. Так же есть ограничения пользованием автомобилями марок Lada Largus и Chevrolet Niva.
Как известно, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что участие в них примут представители 50 стран.
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