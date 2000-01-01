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Российские авто запретили в Беларуси 20.06 12:55   MIGnews.com

Российские авто запретили в Беларуси

Белорусские правоохранители не смогут пользоваться машинами российского автопрома. Об этом сообщает Газета.ру.

Это решение было принято белорусскими властями в канун открытия II Европейских игр, которые стартуют в Минске.

По улицам столицы милиционерам запрещено передвигаться на автомобилях марки ВАЗ. Так же есть ограничения пользованием автомобилями марок Lada Largus и Chevrolet Niva.

Как известно, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что участие в них примут представители 50 стран.


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