20.05 16:05 MIGnews.com

Прогноз: экономика Израиля выйдет из кризиса в 2021

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Центр Тауба по исследованию социальной политики опубликовал доклад о социально-экономической ситуации в Израиле.В исследовании рассказали о кризисе, вызванном смертоносным коронавирусом COVID-19, который затронет почти все аспекты будущего Израиля, от здравоохранения до макроэкономики, благосостояния, рынка труда и образования, и о выходе из его.Так, в Центе Тауба подчеркнули, что ВВП Израиля растет, однако темпы роста снижаются на протяжение последнего десятилетия. Экономика оправится от кризиса уже в 2021 году.Дороговизна жизни снизилась, но цены в стране все еще остаются высокими. Также снизились показатели социального неравенства, однако оно существует и пока остается высоким по сравнению с большинством развитых государств.О проблемах с системой здравоохранения было известно еще до COVID-19. Нехватка денег, инфраструктуры и рабочей силы создает риск в борьбе с коронавирусом. Согласно отчету, расходы на здравоохранение являются самыми низкими по сравнению с другими странами ОЭСР, что означает "реальный риск значительного побочного ущерба от пандемии".В Израиле мало больничных коек на 1 000 человек (2,2 против 2,6 в ОЭСР и 4,1 в странах с аналогичными системами здравоохранения). Одной из самых серьезных проблем во время кризиса коронавируса были пожилые люди – около 30% смертей приходилось на жителей домов престарелых.Центр Тауба перед второй волной рекомендовал "принять меры по снижению косвенной смертности из-за несвоевременного лечения".Далее следует кризис в сфере образования. Хотя с 2010 года бюджет на увеличился, разрыв между арабским и еврейским секторами все еще близок к 30%. Согласно отчету, учителям платят слишком мало: в начальной школе – 21 тысяч долларов против 32 тыс. в ОЭСР, в средней – около 23 тыс. долларов против 36 тыс.Замедление роста производительности в начале 00-х годов объясняется выходом на рынок труда низкоквалифицированного населения. Ожидается, что дефицит частных инвестиций в физический капитал будет "продолжаться в течение длительного времени".Из позитивного, согласно прогнозу, к 2040 году численность населения Израиля вырастет с 9 миллионов до 12,8 млн. Это отразится и на населении трудоспособного возраста – увеличение с 4,8 миллиона в 2017 году до 7 млн.