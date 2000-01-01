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Десятки процентов: В Израиле введут пошлины на цемент 20.05 11:37   MIGnews.com

Десятки процентов: В Израиле введут пошлины на цемент

В израильских СМИ сообщается о том, что в ближайшие дни министерство экономики намерено установить пошлины в десятки процентов на импортный цемент.

Таким образом, компания Нешер снова превратится в монополиста на рынке цемента Израиля.

Импорт и конкуренция на рынке цемента создали возможность для сотен мелких и средних бизнесов конкурировать с крупными строительными компаниями. Введение импортных пошлин, в условиях кризиса коронавируса, приведете к увеличению цен на цемент минимум на 20%.

Увеличение цен на цемент неизбежно приведет и к удорожанию жилья.


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