20.05 11:37 MIGnews.com

Десятки процентов: В Израиле введут пошлины на цемент

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В израильских СМИ сообщается о том, что в ближайшие дни министерство экономики намерено установить пошлины в десятки процентов на импортный цемент.Таким образом, компания Нешер снова превратится в монополиста на рынке цемента Израиля.Импорт и конкуренция на рынке цемента создали возможность для сотен мелких и средних бизнесов конкурировать с крупными строительными компаниями. Введение импортных пошлин, в условиях кризиса коронавируса, приведете к увеличению цен на цемент минимум на 20%.Увеличение цен на цемент неизбежно приведет и к удорожанию жилья.