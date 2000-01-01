Полноценная торговая война подтолкнет мир к рецессии
Крах торговых переговоров между США и Китаем и повышение тарифов на китайские товары могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, и Федеральный резерв снизит процентные ставки США до нуля в течение года, считают аналитики Morgan Stanley, сообщает Reuters.
В то время как временная эскалация торговой напряженности могла быть проведена без какого-либо значительного ущерба, длительный срыв может причинить серьезную боль.
«Если переговоры затормозятся, сделка не будет согласована, и США введут 25% -ные тарифы на оставшиеся около 300 миллиардов долларов импорта из Китая, мы видим, что мировая экономика движется к рецессии», - отмечают аналитики банка.