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Полноценная торговая война подтолкнет мир к рецессии 21.05 05:04   MIGnews.com

Полноценная торговая война подтолкнет мир к рецессии

Крах торговых переговоров между США и Китаем и повышение тарифов на китайские товары могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии, и Федеральный резерв снизит процентные ставки США до нуля в течение года, считают аналитики Morgan Stanley, сообщает Reuters.

В то время как временная эскалация торговой напряженности могла быть проведена без какого-либо значительного ущерба, длительный срыв может причинить серьезную боль.

«Если переговоры затормозятся, сделка не будет согласована, и США введут 25% -ные тарифы на оставшиеся около 300 миллиардов долларов импорта из Китая, мы видим, что мировая экономика движется к рецессии», - отмечают аналитики банка.


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