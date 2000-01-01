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После табака: курильщики Израиля возвращаются  к сигаретам 20.05 14:26   MIGnews.com

После табака: курильщики Израиля возвращаются  к сигаретам

Газета Исраэль Ха Йом сообщает о первых признаках того, что начал работать закон о повышении налогов на курительный табак.

В апреле импорт сигарет в Израиль увеличился на 13% - после того, как падал на протяжении нескольких месяцев.

Между тем, по данным управления налогообложения, импорт табака сократился на 60%.

Все это произошло после того, как в середине февраля было принято решение об уравнивании ввозных пошлин на табак и сигареты. Цель этой меры - ограничение количества курильщиков, а также создание дополнительных препятствий для начинающей курить молодежи.

В апреле этого года было продано 23 173 блока сигарет - по сравнению с  20 450 в апреле прошлого года. Речь идет только об импортных сигаретах - продажи израильского производителя Дюбек в этой статистике не учтены.


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