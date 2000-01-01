20.05 18:57 MIGnews.com

На Стене Плача построят лифт за 50 млн. шекелей

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На следующей неделе правительство Израиля рассмотрит вопрос выделения 50 миллионов шекелей на строительство лифта, ведущего с улицы Мисгав-Ладах в еврейском квартале Старого города к Стене Плача. СМИ ожидают, что план строительства будет утвержден.Как пишет Ynet, он включает также строительство 65-метрового пешеходного туннеля, который соединит выход из лифта с пропускным пунктом на Стене Плача. На первом этаже проекта 158 кв. м будут отведены под магазины.В будущем со строительством подземной железнодорожной станции у Западной стены будут установлены эскалаторы, ведущие к ней. В рамках проекта над входом будет построен дополнительный этаж площадью 335 кв. м, на котором будет конференц-зал.Проект будет реализован компанией министерства строительства по реконструкции и развитию еврейского квартала Старого города Иерусалима. Ответственность за техническое обслуживание лифта также ляжет на плечи компании.Данный проект сделает еврейскую святыню доступнее для людей с особыми потребностями. Он был инициирован министром строительства Йоавом Галантом, его заместителем Джеки Леви и министром туризма Яривом Левиным. Большая часть проекта будет финансироваться из бюджетов их министерств."В то время, пока некоторые пытаются подорвать важность Стены для еврейского народа и израильского суверенитета, мы с моими друзьями гордимся возглавлять процесс укрепления присутствия всех евреев на этой святыне, включая инвалидов и престарелых", - цитирует его Ynet.