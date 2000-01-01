Сколько будет стоить гражданство Сент-Китс и Невис?
Изменения в государственной инвестиционной программе Сент-Китса и Невиса коснулись в первую очередь финансовой стороны вопроса. Теперь самый выгодный вариант получения второго гражданства страны обойдется инвесторам в $150 000.
Сент-Китс и Невис: новые условия оформления второго гражданства
Сент-Китс и Невис объявил об изменении условий получения гражданства за инвестиции в 2018 году. В апреле в рамках инвестиционной программы начал работу новый Фонд устойчивого роста, взнос в который составляет $150 000. Это значительно выгоднее двух других вариантов — покупки недвижимости или взноса в Фонд диверсификации сахарной промышленности.
При необходимости оформить второй паспорт всей семье инвестора дополнительные сборы в случае взноса в Фонд устойчивого роста составят $25 000 — за супругу и по $10 000 за каждого следующего члена семьи (включая материально зависимых детей до 30 лет и родителей старше 55).
Вместе с тем, уменьшена и сумма, которую понадобится вложить в местную недвижимость (по второму варианту получения гражданства страны). Если ранее стоимость выбранного и одобренного государством объекта должна была составлять $400 000, то сегодня эта цифра составляет $200 000.
Административный сбор для этого варианта также снижен с $125 000 до $75 000 (для всей семьи: $35 000 за инвестора, $20 000 за супругу и по $10 000 за двоих детей).
Действует также и традиционный способ — взнос в Фонд диверсификации сахарной промышленности. В данный момент это самый дорогой вариант оформления гражданства Сент-Китса и Невиса.
Взнос в Сахарный фонд составляет $250 000 для одного инвестора. Еще за троих членов семьи — супругу и двоих детей — понадобится доплатить $50 000. Плюс $25 000 — за участие в программе родителей. Этот взнос также не возвращается.
Инвесторам необходимо учесть также расходы на проверку на благонадежность — $7,5 тысяч за основного заявителя и по $4 тысячи за каждое лицо старше 16 лет. Проверка потребует подтверждения законности состояния инвестора, отсутствия судимостей у всех членов семьи, а также достаточной суммы на счетах, позволяющей не обращаться за финансовой поддержкой к государству. Для этой цели в «Иммигрант Инвест» рекомендуют инвесторам иметь на счету не менее $500 000.
Сравнение стоимости карибских паспортов в зависимости от количества заявителей
Гражданство Гренады: новые условия оформления гражданства за инвестиции
Еще одна из стран Карибского бассейна предлагает похожие условия оформления второго гражданства. Это Гренада, где взнос в рамках государственной инвестиционной программы также недавно был снижен
Подробнее об условиях программы получения гражданства Гренады можно узнать из интервью директора по развитию компании «Иммигрант Инвест» с первым секретарем посольства Гренады в РФ Кемалом Николсоном.
Преимущества карибских паспортов
Паспорта Карибских стран дают своим владельцам право на беспрепятственный въезд в страны Шенгена, Великобританию, Сингапур, Бразилию. Кроме того, это возможность получить десятилетнюю визу в США.
Благодаря высокому авторитету Карибов на международном рынке владельцы паспортов этих стран пользуются доверием финансовых учреждений и представителей крупного бизнеса.
Оформлять второй паспорт за инвестиции стоит через официально аккредитованного представителя государственных программ, а не через посредников, которые потребуют дополнительных расходов. Официальным представителем таких программ на территории РФ является компания «Иммигрант Инвест».
При желании инвестора специалисты компании предложат и другие программы оформления второго гражданства, например, европейских стран — Мальты или Кипра.
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