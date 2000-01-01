Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Сколько будет стоить гражданство Сент-Китс и Невис?20.04 13:50   MIGnews.com

Сколько будет стоить гражданство Сент-Китс и Невис?

Изменения в государственной инвестиционной программе Сент-Китса и Невиса коснулись в первую очередь финансовой стороны вопроса. Теперь самый выгодный вариант получения второго гражданства страны обойдется инвесторам в $150 000.

Сент-Китс и Невис: новые условия оформления второго гражданства

Сент-Китс и Невис объявил об изменении условий получения гражданства за инвестиции в 2018 году. В апреле в рамках инвестиционной программы начал работу новый Фонд устойчивого роста, взнос в который составляет $150 000. Это значительно выгоднее двух других вариантов — покупки недвижимости или взноса в Фонд диверсификации сахарной промышленности.

При необходимости оформить второй паспорт всей семье инвестора дополнительные сборы в случае взноса в Фонд устойчивого роста составят $25 000 — за супругу и по $10 000 за каждого следующего члена семьи (включая материально зависимых детей до 30 лет и родителей старше 55).

Вместе с тем, уменьшена и сумма, которую понадобится вложить в местную недвижимость (по второму варианту получения гражданства страны). Если ранее стоимость выбранного и одобренного государством объекта должна была составлять $400 000, то сегодня эта цифра составляет $200 000.

Административный сбор для этого варианта также снижен с $125 000 до $75 000 (для всей семьи: $35 000 за инвестора, $20 000 за супругу и по $10 000 за двоих детей).

Действует также и традиционный способ — взнос в Фонд диверсификации сахарной промышленности. В данный момент это самый дорогой вариант оформления гражданства Сент-Китса и Невиса.

Взнос в Сахарный фонд составляет $250 000 для одного инвестора. Еще за троих членов семьи — супругу и двоих детей — понадобится доплатить $50 000. Плюс $25 000 — за участие в программе родителей. Этот взнос также не возвращается.

Инвесторам необходимо учесть также расходы на проверку на благонадежность — $7,5 тысяч за основного заявителя и по $4 тысячи за каждое лицо старше 16 лет. Проверка потребует подтверждения законности состояния инвестора, отсутствия судимостей у всех членов семьи, а также достаточной суммы на счетах, позволяющей не обращаться за финансовой поддержкой к государству. Для этой цели в «Иммигрант Инвест» рекомендуют инвесторам иметь на счету не менее $500 000.

Сравнение стоимости карибских паспортов в зависимости от количества заявителей

Сколько будет стоить гражданство Сент-Китс и Невис?

Гражданство Гренады: новые условия оформления гражданства за инвестиции

Еще одна из стран Карибского бассейна предлагает похожие условия оформления второго гражданства. Это Гренада, где взнос в рамках государственной инвестиционной программы также недавно был снижен

Подробнее об условиях программы получения гражданства Гренады можно узнать из интервью директора по развитию компании «Иммигрант Инвест» с первым секретарем посольства Гренады в РФ Кемалом Николсоном.

Преимущества карибских паспортов

Паспорта Карибских стран дают своим владельцам право на беспрепятственный въезд в страны Шенгена, Великобританию, Сингапур, Бразилию. Кроме того, это возможность получить десятилетнюю визу в США.

Благодаря высокому авторитету Карибов на международном рынке владельцы паспортов этих стран пользуются доверием финансовых учреждений и представителей крупного бизнеса.

Оформлять второй паспорт за инвестиции стоит через официально аккредитованного представителя государственных программ, а не через посредников, которые потребуют дополнительных расходов. Официальным представителем таких программ на территории РФ является компания «Иммигрант Инвест».

При желании инвестора специалисты компании предложат и другие программы оформления второго гражданства, например, европейских стран — Мальты или Кипра.

Иммигрант Инвест
109012, Россия, г. Москва
ул. Охотный Ряд, 2
+7 (495) 150-40-55
moscow@imin.pro
https://immigrantinvest.com/
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:19
ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов
14:10
Выход Британии из Brexit будет стоить дороже
13:47
В Солсбери остаются зараженные "Новичком" места
12:38
Орен Хазан: лишить гражданства актрису Натали Портман
12:07
DB ошибочным переводом подрывает репутацию
11:52
Кац: Израиль жестко отреагирует на действия террористов
10:37
Пашинян призвал водителей блокировать трассы
10:34
Видео: извержение вулкана в Японии  
09:57
ЦАХАЛ призвал палестинцев не участвовать в беспорядках
09:25
Сирия: задержан немецкий джихадист причастный к атакам 9/11
09:10
Госдеп: российские наемники напали на базу США в Сирии
08:46
Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета
08:17
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
07:49
Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus