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Кахлон отменил налог на покупку смартфонов 20.04 06:31   MIGnews.com

Кахлон отменил налог на покупку смартфонов

Министр финансов Израиля Моше Кахлон в среду, 19 апреля, подписал приказ об отмене налога на покупку смартфонов. Приказ является исполнением части плана “Семья нетто”.

Согласно приказу, отменяется налог на покупку сотовых телефонов, батарей для сотовых телефонов. и смарт-карт (sim). Чистые потери государственного бюджета от данной меры составят 450 миллионов шекелей в год.

Министр Кахлон заявил: “В качестве части осуществления плана “семья нетто” я подписал приказ о снижении цен на сотовые телефоны на десятки процентных пунктов.. Мы все знаем, каковы реальные цены товаров за границей, и мы не готовы смириться с высокими ценами здесь”.

Кахлон подчеркнул: “В тех местах, где налоги могут быть снижены без причинения вреда местному производителю, мы это будем делать - с тем, чтобы снизить стоимость жизни и облегчить положение работающих семей”.
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