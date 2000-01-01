20.04 06:31 MIGnews.com

Кахлон отменил налог на покупку смартфонов

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Министр финансов Израиля Моше Кахлон в среду, 19 апреля, подписал приказ об отмене налога на покупку смартфонов. Приказ является исполнением части плана “Семья нетто”.Согласно приказу, отменяется налог на покупку сотовых телефонов, батарей для сотовых телефонов. и смарт-карт (sim). Чистые потери государственного бюджета от данной меры составят 450 миллионов шекелей в год.Министр Кахлон заявил: “В качестве части осуществления плана “семья нетто” я подписал приказ о снижении цен на сотовые телефоны на десятки процентных пунктов.. Мы все знаем, каковы реальные цены товаров за границей, и мы не готовы смириться с высокими ценами здесь”.Кахлон подчеркнул: “В тех местах, где налоги могут быть снижены без причинения вреда местному производителю, мы это будем делать - с тем, чтобы снизить стоимость жизни и облегчить положение работающих семей”.