21.04 07:05 MIGnews.com

Израиль: Вся страна — стройка

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Единственным эффективным инструментом, способным снизить цены на рынке жилья, является активное строительство. В краткосрочной перспективе трудно ожидать резкого роста объемов, но работа идет, в 2016 году в Израиле на разных стадиях строительства находились более 100 тысяч квартир, и к 2030 году в целом ряде городов население вырастет вдвое. Среди наиболее быстро развивающихся городов можно отметить Рамат ха Шарон, Герцлию, Эйлат, Акко, Эльад и Тират Кармель.Рамат ха Шарон является самым дорогим городом округа и одним из самых дорогих в стране. Стоимость квартиры составляет в среднем 2.898 миллиона шекелей, а арендная плата достигает 4.980 шекелей в месяц. В городе ожидается массивное строительство на территории предприятия, принадлежащего израильской военной государственной корпорации, расположенного между Рамат ха Шароном, Герцлией и Ход ха Шароном. Планируется строительство почти 23 тысяч единиц жилья, которое к 2030 году превратит небольшой город с 45 тысячами жителей в город-стотысячник.В Герцлии, одном из наиболее дорогих городов округа Ха-Шарон, на сегодняшний день проживают около 100 тысяч жителей. Средняя цена квартиры в городе достигает 2.518 миллиона шекелей, в начале марта окружная проектировочная комиссия утвердила новую программу, согласно которой до 2030 года в городе появится более 50 тысяч новых единиц жилья, что увеличит население Герцлии до 200 тысяч человек.Акко расположен на севере страны, в нем проживают около 48 тысяч человек. В городе планируется строительство 7.000 единиц жилья и 3.000 гостиничных номеров. К 2030 году население города может вырасти до 85 тысяч человек.В Эйлате, южном курорте Израиля, на сегодняшний день проживают около 50 тысяч жителей, в городе расположены гостиницы с почти 12 тысячами номеров. В рамках рамочных соглашений, подписанных правительством, в Эйлате будет построено 18 тысяч единиц жилья в 9 новых микрорайонах, а также 7 тысяч новых гостиничных номеров и 146 тысяч кв.м. торговых площадей. Ожидается, что в результате население города вырастет до 105 тысяч человек к 2030 году.Населенный пункт Эльад был основан только в 1994 году по решению правительства, направленному на решение жилищной проблемы среди ультраортодоксального населения, его население составляет порядка 48 тысяч человек. Долгие годы в городе не велось строительство, но в феврале этого года правительство утвердило программу по строительству почти 13 тысяч новых единиц жилья, что к 2030 году превратит Эльад в еще один город-стотысячник.Тират Кармель всегда считался населенным пунктом со «слабым» населением, но в последние годы город бурно развивается. Основное строительство сосредоточено в огромном новом районе «Галей Кармель», строительство которого было начато в 2012 года в западной части города. Средняя стоимость квартиры в Тират Кармель достигает 1.197 миллиона шекелей, снять квартиру можно за 2.800 шекелей.В конце 2016 года были подписаны рамочные соглашения, в рамках которых до 2020 года буде спроектировано почти 11 тысяч единиц жилья. Население города достигнет к 2030 году 60 тысяч человек.