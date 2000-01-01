20.04 12:42 MIGnews.com

В Израиле появился новый мобильный оператор

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20 апреля исполняющий обязанности министра связи Цахи Анегби выдал израильской телекоммуникационной компании Xfone 018 Ltd. лицензию оператора сотовой связи. Таким образом, не считая виртуального оператора MVNO, компания Хези Бецалеля стала шестым мобильным оператором на израильском рынке.Ожидается, что предоставлять услуги она начнет примерно через пять месяцев. На данный момент известно, что Xfone будет использовать сеть совместно с Cellcom.Напомним, что Xfone выиграла частоты для представления услуг в форме 4G на частотных тендерах, прошедших в 2015 году, но пока еще не приступила к их использованию. В прошлом году представители компании выражали желание купить "Голан Телеком", но в итоге отказались от сделки. Выйти на рынок они смогли, благодаря соглашению о совместном использовании сети с Cellcom.Лицензия оператора сотовой связи была выдана компании после выполнения всех требований, включая депозит в размере 100 миллионов шекелей на поддержку частот.