20.03 17:23 MIGnews.com

Названы самые богатые люди Израиля

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Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список миллиардеров мира The World’s Billionaires 2017. Среди 2043 человек, которые попали в престижный рейтинг в этом году, оказалось и 18 израильтян.Уже который год самым богатым израильтянином признан 66-летний владелец компании морских перевозок Zodiac Group и один из крупнейших акционеров банка "Мизрахи Тфахот" Эяль Офер. По данным издания, за год он приумножил свое состояние с 8,4 до 9,2 млрд. долларов. В общем рейтинге Офер занял 156 место.На втором месте в списке израильский миллиардеров разместился 90-летний инвестор и обладатель 5,6-миллиардного капитала Стеф Вертхаймер (269 в общем рейтинге). За ним следуют голливудский кинопродюссер и фигурант недавних скандалов израильского премьер-министра Арнон Милчен (5,2 млрд.), самая богатая женщина Ближнего Востока и владелица банка "Апоалим" Шари Арисон (4,9 млрд.).Помимо них в десятку самых богатых израильтян вошли Ицхак Тшува (3,7 млрд.), Шауль Шани (3,3 млрд), младший брат самого богатого израильтянина Идан Офер (3,1 млрд.), Тедди Саги (3,1 млрд.), Гиль Швед (2,8 млрд). Самый молодой израильский миллиардер – 37-летний директор "сети коворкингов" WeWork Адам Неуманн, его состояние – 2,5 млрд. долларов. Замыкает десятку богатейших израильтян 51-летний Мариус Нахт (2,2 млрд. долларов).Стоит отметить, что с начала 2016 года число обладателей состояний от $1 млрд выросло более чем на две сотни - тогда их было только 1810 человек.