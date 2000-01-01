20.03 20:11 MIGnews.com

Неожиданный источник прибыли: пластиковые пакеты

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С первого января 2017 года вступил в силу закон «пластиковых пакетов», положивший конец бесплатному распространению пакетов в супермаркетах. В рамках обсуждения закона, которое продолжалось несколько лет, среди прочего встал вопрос о том, на какие цели пойдут вырученные от продажи пакетов деньги. Тогда еще не было принято решение относительно стоимости каждого пакета, но было ясно, что речь идет об огромных суммах, ведь в течение года израильтяне потребляют почти 2,2 миллиарда пакетов. В качестве одного из вариантов обсуждалась возможность оставить всю сумму владельцам супермаркетов.Предложение сразу же было встречено в штыки, потому что сама возможность принятия государством закона, который в результате обогатит владельцев магазинов и торговых сетей, выглядит абсурдной. После длительных споров и обсуждения было решено, что все вырученные от продажи средства будут переводиться в специальный фонд, который будет находиться в ведении министерства экологии и будет служить для финансирования проектов, направленных на сохранение окружающей среды. Предполагалось, что на первых порах деньги потекут в фонд широким потоком, который затем значительно сократится вместе с переходом покупателей на сумки и авоськи.Закон вступил в силу первого января, крупные торговые сети продают пакеты и перечисляют деньги в фонд, но тут выяснилось то, что в принципе было известно и раньше. На данном этапе под действие закона попадают только крупные сети числом 21, мелкие же сети и одиночные магазины успешно продают пакеты, оставляя при этом деньги в кассе. Другими словами, случилось то, чего не должно было случиться: закон стал источником прибыли владельцев магазинов. При этом сами владельцы магазинов не считают необходимым публиковать тот факт, что продажа пакетов является их личным решением и выручку они оставляют себе.