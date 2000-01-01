20.03 14:29 MIGnews.com

Премьер-министр принял участие в экономическом бизнес-форуме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в экономическом бизнес-форуме, организованном торговыми атташе министерства экономики при дипломатических представительствах Израиля в Китае.На форуме присутствовали 600 израильских и китайских бизнесменов.В составе израильской делегации прибыли десятки израильских предпринимателей из различных отраслей промышленности и компаний, работающих с Китаем или же заинтересованных в выходе на китайский рынок, таких как Netafim, IDE, NaanDanJain, банк Леуми, банк Апоалим, "Тнува". В ходе форума члены израильской делегации встретятся со своими китайскими коллегами.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал китайских бизнесменов внедрять израильские технологии на благо повышения уровня жизни в Китае.