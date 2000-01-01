Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Фото: Хаим Цах, GPO.20.03 14:29   MIGnews.com

Премьер-министр принял участие в экономическом бизнес-форуме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в экономическом бизнес-форуме, организованном торговыми атташе министерства экономики при дипломатических представительствах Израиля в Китае.

На форуме присутствовали 600 израильских и китайских бизнесменов.

В составе израильской делегации прибыли десятки израильских предпринимателей из различных отраслей промышленности и компаний, работающих с Китаем или же заинтересованных в выходе на китайский рынок, таких как Netafim, IDE, NaanDanJain, банк Леуми, банк Апоалим, "Тнува". В ходе форума члены израильской делегации встретятся со своими китайскими коллегами.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал китайских бизнесменов внедрять израильские технологии на благо повышения уровня жизни в Китае.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:51
Великобритания запустит Brexit 29 марта
14:03
Проблема смешанных батальонов и оправления естественных нужд
13:58
Сирийская оппозиция примет участие в переговорах в Женеве
13:37
Германия: нацистские сравнения Эрдогана неприемлемы
13:16
МИД России выразил обеспокоенность из-за атак ВВС Израиля
13:02
Жена Гидеона Саара - ведущая главного выпуска новостей
12:45
ШАБАК предупреждает о возможных терактах на Песах
12:23
С 21 марта - забастовка Эггед по всему Израилю
12:03
Жители Мосула: коалиция США бомбит жилые дома
12:01
Управление телерадиовещания и корпорацию "Кан" объединят
11:57
Макрон: ситуация в Сирии – поражение для Европы
11:38
Нападки Дутерте на Европарламент за критику смертной казни
11:24
В Гане дерево убило десятки школьников
11:17
После столкновений в Париже были задержаны 11 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus