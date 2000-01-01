20.03 10:31 MIGnews.com

Встреча Биби с руководителями финансовых корпораций КНР

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с руководителями крупнейших финансовых корпораций Китая, годовой оборот каждой из которых составляет десятки миллиардов долларов. Среди участников встречи были глава корпорации Dalian Wanda Group, глава компании Alibaba Group, глава нефтегазовой корпорации Al-Waha, глава компьютерной компании Lenovo, глава компании Baidu.Премьер-министр Нетаниягу:"Я сейчас встретился с 11-ю руководителями крупных корпораций Китая. Некоторые из них уже инвестируют в Израиль, а большая их часть тоже станут инвесторами в нашей стране. Это означает создание большого количества рабочих мест, развитие предпринимательства, связь с крупными китайскими рынками.Это хорошо для граждан Израиля, это хорошо для израильской экономики.Я сказал им, сегодня в мире существуют несколько стран, где сосредоточены технологии. Их не так много – США и Израиль. И Израиль открыт для бизнеса с Китаем".