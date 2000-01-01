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Палестинцы надеются закончить торговый спор с Израилем | Фото:20.02 14:18   MIGnews.com

Палестинцы пытаются договориться об экспорте с Израилем

В среду, 19 февраля, палестинские официальные лица подтвердили, что Рамалла и Иерусалим ведут переговоры через международных собеседников с целью положить конец торговому конфликту, связанному с экспортом товаров.

Министр экономики Палестинской автономии Халед аль-Осейли и министр сельского хозяйства Рияд аль-Атари заявили, что переговоры направлены на то, чтобы отменить запрет Израиля на экспорт сельскохозяйственной продукции из ПА сообщил официальный сайт новостей ПА Вафа.

Министры сделали это на встрече с палестинскими бизнесменами из Западного берега и Газы в штаб-квартире Министерства экономики ПА в Рамалле. Сотрудники Министерства сельского хозяйства ПАне уточнили международных посредников.

Министерство сельского хозяйства Израиля отказалось комментировать замечания Осайли и Атари.

Министр обороны Нафтали Беннетт недавно приказал израильским властям запретить палестинцам экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Израиль. Позже он также приказал им отправку грузов за границу через КПП Алленби между Иорданией и Западным берегом.


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