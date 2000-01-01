20.02 14:56 MIGnews.com

Как правильно спланировать пенсию?

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Грамотно выстроенная программа пенсионных накоплений – это гарантия финансовой стабильности и поддержания привычного уровня жизни после выхода на пенсию, а значит – залог уверенности в завтрашнем дне. Однако для того, чтобы всё правильно спланировать (а также принять во внимание все риски), необходимо учитывать массу нюансов и факторов.Специалисты могут поведать вам о поучительных примерах того, как вследствие неудачных или скоропалительных решений человек лишался причитающихся ему денег – или наоборот, просто не знал об их существовании. Не забывайте: принятые вами сегодня решения способны существенным образом повлиять на то, как будет выглядеть ваше будущее!Поскольку государство Израиль обязует своих граждан в той или иной форме делать пенсионные отчисления, одним из наиболее принципиальных вопросов в данном случае является выбор между двумя основными вариантами: обычным пенсионным фондом («керен пенсия») и так называемым «страхованием руководящих работников» («битуах менаалим»).У этих программ много общего: так, в рамках обеих часть денег перечисляет работодатель, а часть - сам работник. На данный момент пенсионный фонд является стандартным выбором «по умолчанию»; фактически, это общедоступная и относительно недорогая форма социальной защиты, поддерживаемая государством.Делая отчисления в подобный фонд, вы по сути являетесь его пайщиком и принимаете условия коллективного договора. С другой стороны, «битуах менаалим» (который теперь все чаще называют просто «страховой кассой», «купат битуах») – это своего рода индивидуальный страховой полис, то есть договор между страховой компанией и клиентом, конкретные условия которого, как правило, напрямую зависят от величины страховых взносов.У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, зависящие от целого ряда факторов и которые могут проявиться в той или иной ситуации.К примеру, стоит учитывать то, насколько часто вы меняете работу и планируете ли делать это в будущем, есть ли в вашем договоре пункт о выплате компенсации при добровольном увольнении, а также то, насколько в вашем случае велик риск утраты трудоспособности или профессионального заболевания. Не следует забывать и о том, что размер выплаты пособия из пенсионного фонда подвержен колебаниям, связанным с демографическими изменениями (такими, как постоянное увеличение средней продолжительности жизни), а также с индексом потребительских цен.При общем росте числа пенсионеров размер пенсии скорее всего будет неуклонно уменьшаться, в то время как выплаты по страховому полису менее подвержены подобным трансформациям (хотя тоже могут зависеть от инвестиционной политики страховой компании). Разумеется, имеет значение и то, сколько вам осталось до выхода на пенсию, а также то, на какие траты вы готовы пойти сейчас ради более высоких (или более гарантированных) выплат в будущем.Иными словами, на самом деле вопрос о том, «что лучше» - пенсионный фонд или страховая касса – является слишком абстрактным, подобно вопросу о том, кто сильнее – шахматный конь или шахматный слон. В обоих случаях все зависит от особенностей вашей «позиции».А чтобы правильно проанализировать ее с учетом всех факторов и тенденций, лучше всего обратиться к грамотным и проверенным специалистам, которые помогут вам обойти все «подводные камни» и принять оптимальное и наиболее подходящее именно вам решение, – например, к экспертам израильской компании BMC. Компания BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. Один из совладельцев компании, Александр Водовоз, имеет вторую степень по экономике и финансам, которую получил в Тель-авивском университете, и работает в этой области уже 18 лет.До BMC он занимал ответственные должности в банке "Апоалим". Эрик Штайнгаус, обладатель степени BSс по менеджменту, а также лицензий страхового и пенсионно-финансового агента более 12 лет занимается страхованием, консультированием по налогообложению и пенсионному планированию. Михаэль Горель, специалист компании по ипотечному кредитованию, имеет лицензии страхового и пенсионно-финансового агента, занимается страхованием и консультированием по возврату налогов.За годы своей деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.Специалисты компании BMC помогут вам защитить ваши интересы и ваше будущее!Записаться на консультацию можно по телефонам 054-565-7074, 054-949-2773, *6796 , по вотсапу bit.ly/whatsappBMC, или написав по этому адресу: info@bmcenter.co.il