20.02 09:40 MIGnews.com

Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты

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Венесуэла с 21 февраля начнет продавать биткоины собственного производства, получившие название El Petro, сообщает ТАСС.В начале января президент страны Николас Мадуро объявил о принятом решении выпустить в общей сложности 100 млн единиц отечественной цифровой валюты, из которых 82,4 млн будут доступны зарубежным инвесторам. Особенность венесуэльской криптовалюты заключается в том, что она обеспечена реальным активом – нефтью. Стоить одна единица биткоина будет столько же, сколько и один баррель "черного золота" – порядка $60. Правительство, таким образом, хочет привлечь средства из-за рубежа, что крайне необходимо на этапе острого кризиса в стране.Многие венесуэльские экономисты положительно встретили решение о создании собственной цифровой валюты. По их мнению, таким образом, Венесуэле удастся привлечь огромный капитал. El Petro можно будет оплачивать товары и услуги, осуществлять оплату налогов, сборов и пошлин, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги.Однако за рубежом к этой идее отнеслись с неким сомнением. Так, министр финансов и государственного кредита Колумбии Маурисио Карденас назвал эти планы "дымовой завесой", подчеркнув, что криптовалюта "не спасет венесуэльскую экономику". Еще более резко прокомментировал данную инициативу действующий преподаватель экономики развития в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете и бывший министр планирования в правительстве Венесуэлы при президенте Карлосе Андресе Пересе (1989-1993 годы), Рикардо Хаусманн."Я полагаю, что El Petro будет провалом. Это еще одно объявление о том, что в стране что-то "изменится", однако я не вижу, чтобы оно действительно могло что-то поменять в сколько-нибудь значительной степени… Проблема Венесуэлы заключается не в том, в каком виде производить выплаты, а в том, что платить ей нечем", - сказал Хаусманн в интервью газете El Nacional