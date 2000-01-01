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Официальный сайт Минобороны РФ 21.02 01:09   MIGnews.com

Власти ОАЭ покупают российские Су-35

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что было подписано соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые выразили желание приобрести российские истребители Су-35, передает ТАСС.

По словам Чемезова, ОАЭ выразили намерение купить партию российских истребителей. Кроме того, Россия и ОАЭ будут совместно работать над созданием легкого истребителя пятого поколения на основе МиГ-29.

В этом году Россия, согласно контракту, передаст Китаю вторую партию из десяти истребителей Су-35. Первая партия из четырех самолетов была доставлена в конце прошлого года.

Кстати, по итогам 2016 года мировое первенство по экспорту вооружения досталось США. Штаты продали 33% от всего оружия в мире. Россия оказалась на втором месте, отстав от лидера на 10%.
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